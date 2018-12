Υπόκλιση στον τεράστιο Φέντερερ: 1 εκατομμύριο παιδιά στο ίδρυμά του

Οι Ρότζερ Φέντερερ και Ράφαελ Ναδάλ εκτός από σπουδαίοι αθλητές είναι και πολύ σπουδαίοι άνθρωποι. Τόσο ο Ισπανός όσο και ο Ελβετός τενίστας στέκονται έμπρακτα δίπλα στους συνανθρώπους μας, προσφέροντας απλόχερα τη βοήθειά τους.

Ο Ιβηρας πριν από λίγες ημέρες δώρισε 1 εκατ. ευρώ στους συμπολίτες του στην Μαγιόρκα, που επλήγησαν από τις φονικές πλημμύρες. Ο Ελβετός από την άλλη, από το 2003 έχει δημιουργήσει ένα ίδρυμα για τα παιδιά σε όλο τον κόσμο, που έχει ως κύριο στόχο τη μόρφωσή τους. Τα περισσότερα προέρχονται από φτωχές χώρες της Αφρικής, που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σχολείο.

Όπως ανακοίνωσε χθες το Roger Federer Foundation στο Twitter, περισσότερα από 1 εκατομμύριο παιδιά έχουν υπάρξει ή βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κάποιο από τα προγράμματα του ιδρύματος. Μια πάρα πολύ σπουδαία πράξη από τον «μαέστρο», που αποδεικνύει έμπρακτα την αγάπη του για τα μικρά παιδιά, βοηθώντας τα να μορφωθούν και να ζήσουν τη μαγεία της γνώσης.

«Σήμερα, δεν γιορτάζουμε μόνο την 15η επέτειό μας, αλλά και την επίτευξη του στόχου της υποστήριξης των ενός εκατομμυρίου παιδιών, μέσα από τα προγράμματά μας. Αυτό έγινε εφικτό με τη θαυμάσια δουλειά των συνεργατών μας. Σας ευχαριστούμε πολύ», ανέφερε η ανακοίνωση του Roger Federer Foundation.

Today, we are not only celebrating our 15th anniversary, but also the achievement of our goal to support 1 mio children with our programs. This has only been possible with the great work of our partner organisations – thank you so much.#1millionchildrenreached pic.twitter.com/qNdBziEUTg

— Roger Federer Fdn (@rogerfedererfdn) December 24, 2018