Σαρώνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Παίκτης της εβδομάδας στην Ανατολή ο σταρ των Μπακς

Νέα διάκριση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος αναδείχθηκε παίκτης της εβδομάδας στην Ανατολή.

Όσο για το αντίστοιχο βραβείο στη δυτική περιφέρεια, αυτό κατέληξε τα χέρια του Πολ Τζορτζ (35.3π., 11.3ρ., 5ασ.) με τους Θάντερ να έχουν επίσης ρεκόρ 3-1.

#NBA Players of the Week for Week 10! @Giannis_An34 of the @Bucks (East) @Yg_Trece of the @okcthunder (West) pic.twitter.com/iHVgoDFMJa

Leading the Bucks to a 3-1 record last week, @Giannis_An34 averaged 24.0 points, 10.3 rebounds, 5.3 assists and 2.0 blocks per game while shooting 57.6 percent from the field. https://t.co/kg22hbcg2J

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 24, 2018