Μουδιασμένη είναι η τοπική κοινωνία της Αμμουδάρας στην Κρήτη, μετά την εν ψυχρώ δολοφονία ενός 20χρονου άνδρα. Ο 54χρονος δράστης φέρεται να έστησε ενέδρα θανάτου στο θύμα, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα, το οποίο είχε συμβεί πριν από περίπου τρία χρόνια.

Το χρονικό της τραγωδίας εκτυλίχθηκε σε κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας. Ο 54χρονος, εντοπίζοντας το όχημα του 20χρονου, το εμβόλισε προκειμένου να τον ακινητοποιήσει. Στη συνέχεια, ο νεαρός προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αλλά ο δράστης τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε τέσσερις φορές, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Ο δράστης παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, ενώ παρέδωσε και το όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι συνελήφθη για συνέργεια και η σύζυγός του, η οποία φέρεται να βρισκόταν στο αυτοκίνητο τη στιγμή της εκτέλεσης.

Οι φόβοι

«Προκαλεί σοκ και βαθιά ανασφάλεια η εγκληματική δράση του 54χρονου, ο οποίος είχε εγκλωβίσει τον Νικήστρατο και την οικογένειά του σε μια κατάσταση διαρκούς φόβου», δηλώνει στο Cretalive.gr η δικηγόρος της οικογένειας, Αλεξάνδρα Σπανάκη.

Η κ. Σπανάκη περιγράφει τον αγώνα της οικογένειας να προστατεύσει το παιδί από τηn εμμονή του δράστη, σημειώνοντας πως οι προσπάθειες αυτές ήταν συνεχείς αλλά, δυστυχώς, άκαρπες.

«Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ο Νικήστρατος, συνοδευόμενος από την αδερφή του, αναγκάστηκε να καταφύγει νυχτερινές ώρες στο Αστυνομικό Μέγαρο. Τα παιδιά ερχόντουσαν συχνά στο γραφείο μου σε κατάσταση απόγνωσης, κλαίγοντας και ζητώντας βοήθεια», προσθέτει.

Η στιγμή των πυροβολισμών

«Όλα χάθηκαν για μια μαγκιά»

Στις 10 Νοεμβρίου 2024, την ημέρα που συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον θάνατο του 17χρονου Γιώργου, οι γονείς του, μαζί με φίλους και συγγενείς, απηύθυναν κάλεσμα σε συγκέντρωση μνήμης και ευαισθητοποίησης, στο σημείο όπου συνέβη το μοιραίο. Η οικογένεια δεν ήθελε να κάνει μνημόσυνο, αλλά μια πράξη αφύπνισης της πολιτείας και της κοινωνίας.

«Το μόνο που δόθηκε απλόχερα στον Γιώργο ήταν η αγάπη μας. Ήθελα να ζήσει και έπρεπε να ζήσει… Για τον Γιώργο έχει μιλήσει η κοινωνία, έχουν μιλήσει οι φίλοι του» είπε με τετράμμενη φωνή και χέρια η μητέρα του σύμφωνα με το neakriti.gr.

«Και όλα αυτά για μια στιγμή μαγκιάς, κάποιου… Ποιος θα μου γυρίσει τη στιγμή πίσω; Ποιος θα φέρει τον Γιώργο πίσω στις αδελφές του; Ποια στιγμή θα γυρίσει πίσω τον μονάκριβό μου γιο; Ποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος θα ξανακούσει “πατέρα”, θα ξαναπεί “γιε μου”; Όλα, για μια στιγμή μαγκιάς κάποιου που κρατούσε τη ζωή του γιου μου στα χέρια του και δεν την υπολόγισε…» ανέφερε.