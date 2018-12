Επίσημο: Στους Ρόκετς ο Ρίβερς

Παίκτης των Χιούστον Ρόκετς είναι και επίσημα ο Όστιν Ρίβερς. Η ομάδα του Χιούστον ανακοίνωσε (μέσω του GM, Ντάριλ Μόρεϊ) την απόκτηση του 26χρονου γκαρντ.

Ο 26χρονος ξεκίνησε τη σεζόν στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς και μετά το trade στους Φοίνιξ Σανς έμεινε ελεύθερος. Επόμενο βήμα στην καριέρα του οι Ρόκετς.

OFFICIAL: #Rockets GM Daryl Morey announced today that the team has signed free agent guard Austin Rivers for the remainder of the season.

