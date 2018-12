Αθλητής της χρονιάς στην Γαλλία, ο Μπαπέ

Σταματημό δεν έχουν οι διακρίσεις για τον Κίλιαν Μπαπέ! Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο 20χρονος Γάλλος επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν είναι παγκόσμιος πρωταθλητής και κάτοχος του πρώτου βραβείου «Ραϊμόν Κοπά», το οποίο θεσμοθετήθηκε εφέτος, παράλληλα με την «Χρυσή Μπάλα», και απονέμεται στον κορυφαίο νεαρό παίκτη του πλανήτη.

Οσον αφορά το -χρονικά- τελευταίο βραβείο του Μπαπέ, πρόκειται για την ανάδειξή του ως κορυφαίος Γάλλος αθλητής της χρονιάς, όπως προέκυψε από την σχετική ψηφοφορία που διοργάνωσαν από κοινού το RTL και η Groupama.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο χαρισματικός επιθετικός, συγκέντρωσε το 56% του συνόλου των ψηφισάντων και το 55% όσων δήλωσαν φίλαθλοι. Ο Μπαπέ άφησε πίσω του τον πρωταθλητή του διάθλου, Μαρτίν Φουρκάντ, τον Αντουάν Γκριεζμάν, τον κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ στο δέκαθλο, Κέβιν Μαγέρ, και τον Ραφαέλ Βαράν.

Από την ίδια δημοσκόπηση, προέκυψε πως το 68% των Γάλλων και το 72% των φιλάθλων, εξέφρασαν την άποψη πως η κατάκτηση του Μουντιάλ στην Ρωσία από τους «πετεινούς», ήταν το σημαντικότερο γεγονός του 2018.

🇫🇷 Mbappe in 2018:

🏟 60 Games

⚽ 34 Goals

🎯 16 Assists

🏆 World Cup

🏆 Ligue 1

🏆 Coupe de France

🏆 Coupe de la Ligue

🇫🇷 Ligue 1 Young Player of the Year

🇫🇷 Ligue 1 Team of the Year

🌎 FIFPro World XI

🌎 WC Best Young Player

🌎 WC Dream Team

🏆 Kopa Trophy

He»s just 20 😳 pic.twitter.com/1FKnnVLeFk

— Football Factly (@FootballFactly) December 23, 2018