«Μια ιδιωτική συμφωνία δεν εκχωρεί», απάντησε ο Σταύρος Παπασταύρου στις ανησυχίες της αντιπολίτευσης ότι στη συμφωνία με την κοινοπραξία CHEVRON – HELLENiQ έχει προστεθεί ρήτρα που δεν υπήρχε σε ανάλογες προηγούμενες συμβάσεις. Έκανε λόγο για «νομική πρόβλεψη», που προστατεύει τα συμφέροντα του ελληνικού κράτους κατά αξιώσεων αποζημίωσης, σχετικά με την προσθήκη ρήτρας στο άρθρο 30 της Σύμβασης για την περίπτωση αλλαγής των ορίων των υπό διερεύνηση περιοχών.

Όπως είπε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, επί των κρίσιμων συμφωνιών για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, η συγκεκριμένη διάταξη έχει «περάσει» από το Ελεγκτικό Συνέδριο. «Η συμβατική πρόβλεψη, ακόμη και ακραίων περιπτώσεων, είναι μια νομική πρακτική, που έχει να κάνει με την προστασία και την κατανομή της ευθύνης, την προστασία από οποιοδήποτε αποζημιωτικό δικαίωμα μπορεί να έχει κάποιος. Δεν συνιστά αποδοχή ή αναγνώριση των περιπτώσεων αυτών. Υπάρχει αυτή η μέση γραμμή μεταξύ Λιβύης και νότιας Κρήτης, αν μετακινηθεί συμπαρασύρει το πλευρικό. Αυτό είναι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο», ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Κάνοντας λόγο για «εθνική υπόθεση», ο υπουργός στάθηκε στο γεγονός πως η ενεργοποίηση των δυο μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως στην χώρα μας, συνιστά «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα. «Να κάνουμε κριτική, ναι. Αλλά μας παρακολουθούν. Κάνουμε το άλμα για τους υδρογονάνθρακες», όπως σημείωσε, τονίζοντας πως η Ελλάδα βάζει τα θεμέλια για να μετατραπεί από αξιόπιστος κόμβος ενέργειας σε παραγωγό φυσικού αερίου.

Η κριτική της αντιπολίτευσης

Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Φραγκίσκος Παρασύρης του ΠαΣοΚ είπε: «Να καταλάβουμε το ζήτημα των νότιων ορίων με πολλή ανοχή και εις χάριν μιας υπόθεσης εργασίας, το ανοιχτό παράθυρο για την αλλαγή των πλευρικών ορίων, γιατί χρειάζεται; Από τους χάρτες αντιλαμβανόμαστε ότι τα πλευρικά αυτά όρια πέφτουν πάνω στο απαράδεκτο τουρκολιβυκό σύμφωνο και στην ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Αφήνετε, δηλαδή, παράθυρο εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων και εξ ανατολών; Θέλω να πιστεύω πως όχι. Αλλά με πραγματική αγωνία αναμένω τις απαντήσεις σας κ. υπουργέ».

Αιχμηρά απάντησε ο υπουργός στην κριτική των άλλων κομμάτων που επικαλέστηκαν αυτήν του Αντώνη Σαμαρά. «Επικαλούνται τον Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο πήγαν να βάλουν φυλακή για το ”μεγαλύτερο σκάνδαλο από το 1821”. Αυτό και αν είναι αντίφαση, δεν θα το σχολιάσω», είπε ο κ. Παπασταύρου.

Είχε προηγηθεί ο προβληματισμός του Μίλτου Ζαμπάρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με το επίμαχο άρθρο της Σύμβασης. «Μήπως το άρθρο 30 προστέθηκε, κατόπιν απαίτησης της CHEVRON; Δεν ανησυχούμε μόνο εμείς, υπάρχουν δημόσιες οχλήσεις και από τον πρώην πρόεδρο της ΝΔ, αναφορικώς με το θέμα των κυριαρχικών δικαιωμάτων», όπως είπε. «O Αντώνης Σαμαράς κατήγγειλε ότι τελευταία στιγμή μπήκαν ρήτρες.

Ανοίγετε την πόρτα της υποχώρησης από κυριαρχικά δικαιώματα», υποστήριξε ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας, καταλογίζοντας «αμηχανία» στην κυβέρνηση.