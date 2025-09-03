Σε «τέταρτο μήνα» του καλοκαιριού, με αυξημένες αφίξεις ξένων τουριστών και πληρότητες καταλυμάτων, αναμένεται να αναδειχθεί και πάλι φέτος (για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά) ο Σεπτέμβριος.

Οι ξενοδόχοι ανά την Ελλάδα διαπιστώνουν ότι κατά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου οι κρατήσεις κινήθηκαν σε πιο «συγκρατημένους ρυθμούς» σε σχέση με πέρυσι, με την αγορά ωστόσο να προσβλέπει σε μεγαλύτερες ροές τον Σεπτέμβριο.

Η τάση αυτή είναι πιο έντονη σε σχέση με το 2024, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλους δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου, όπου αυξάνεται το μερίδιο των επισκεπτών στις αρχές του φθινοπώρου, μία περίοδο με λιγότερη ζέστη, καλύτερες τιμές, αλλά και λιγότερο κόσμο, ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ζήτησης.

Συνολικά, οι προγραμματισμένες θέσεις για το υπόλοιπο της σεζόν 2025 (Σεπτέμβριος και Οκτώβριος), σύμφωνα με τα στοιχεία του airdata-tracker του ΣΕΤΕ, ανέρχονται σε 12.949.735, σημειώνοντας άνοδο 4,5% σε σχέση με πέρυσι. Μόνο για τον Σεπτέμβριο, η αύξηση φτάνει το 4,5%, ενώ για τον Οκτώβριο αγγίζει το 4,7%, επιβεβαιώνοντας την τάση επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, με το ελληνικό καλοκαίρι να γίνεται «μακρύτερο».

Η τουριστική κίνηση του Σεπτεμβρίου, που και πέρυσι κατέγραψε ιστορικά υψηλά νούμερα, οι αφίξεις και εισπράξεις του διμήνου Ιουλίου-Αυγούστου και η ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα αμερικανών τουριστών είναι οι βασικές παράμετροι που θα καθορίσουν τις τουριστικές επιδόσεις του 2025.

Μια πρώτη εκτίμηση για την πορεία του τουρισμού κατά τη φετινή χρονιά, κάνει λόγο για αύξηση κατά 3%-5% στις αφίξεις, ενώ οι εισπράξεις, με βάση τις έως τώρα εκτιμήσεις, θα κινηθούν κοντά στα περσινά επίπεδα-ρεκόρ.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι, πλην της κρουαζιέρας, η ταξιδιωτική κίνηση ανά την Ελλάδα άγγιξε τις 36 εκατ. αφίξεις, αριθμός που φέτος ενδέχεται να ανέβει στα 37-37,5 εκατ., ενώ οι τουριστικές εισπράξεις ανήλθαν στα 20,6 δισ. ευρώ.

Συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας, πέρυσι η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση άγγιξε τα 40,7 εκατομμύρια ταξιδιώτες, ενώ οι εισπράξεις ανήλθαν στα 21,6 δισ. ευρώ.

Η κατά κεφαλήν δαπάνη

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα έσοδα, μένει να φανεί αν θα εμφανίσουν περαιτέρω άνοδο, καθιστώντας τη φετινή χρονιά ως το νέο έτος αναφοράς του ελληνικού τουρισμού. Πάντως, προς την κατεύθυνση αυτή συνηγορεί η αύξηση της μέσης κατά κεφαλήν τουριστικής δαπάνης στο πρώτο εξάμηνο του 2025, η οποία ανήλθε στα 622,7 ευρώ, 10,1% υψηλότερα από πέρυσι.

Με το τέλος του Αυγούστου, οι εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων ανά την Ελλάδα διαπιστώνουν ότι το 2025 κινείται με πολλαπλές ταχύτητες, ενώ και οι ταξιδιώτες που έρχονται στη χώρα, ειδικά οι Ευρωπαίοι, φαίνεται ότι ξοδεύουν λιγότερα στο λιανικό εμπόριο και την εστίαση και μένουν λιγότερες μέρες.

Οι προορισμοί που προτιμούν – Σε ποια μέρη μένουν περισσότερο

Οσον αφορά τους προορισμούς, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ξεχωρίζουν φέτος, καταγράφοντας αύξηση των ξένων επισκεπτών κατά 9%. Η αύξηση αυτή επηρεάζει παράλληλα τη μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών, δεδομένου ότι η πλειονότητά τους πραγματοποιεί σύντομες αποδράσεις city break ή χρησιμοποιεί την Αθήνα ως ενδιάμεσο σταθμό για τα νησιά.

Σε ό,τι αφορά τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς (Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα, Κω, Χαλκιδική κ.ά.), καταγράφεται επίσης θετικό πρόσημο στις αφίξεις, ωστόσο με μικρότερη δαπάνη, όπως διαπιστώνουν οι επαγγελματίες, δεδομένων και των πιέσεων που δέχονται φέτος τα νοικοκυριά των ευρωπαϊκών χωρών.

Στις Κυκλάδες, «στασιμότητα» εμφανίζουν οι δύο premium προορισμοί, η Σαντορίνη – κυρίως λόγω της σεισμικής δραστηριότητας του χειμώνα, με το νησί πάντως να περιορίζει σταδιακά τις απώλειες – και η Μύκονος, έστω κι αν οι επιλογές φέτος από πλευράς τιμών είναι βελτιωμένες.

Από την άλλη πλευρά, σε συνέχεια της γενικότερης ευρωπαϊκής τάσης των επισκεπτών για την… ανακάλυψη νέων προορισμών, νησιά όπως η Μήλος, η Νάξος και η Σύρος παρουσίασαν σημαντική άνοδο αφίξεων.

Τα αεροδρόμια

Με δεδομένο ότι 7 στους 10 επισκέπτες φτάνουν στην Ελλάδα αεροπορικώς, τα 39 αεροδρόμια της χώρας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 υποδέχθηκαν συνολικά 32,35 εκατ. επιβάτες (εσωτερικού – εξωτερικού), οι οποίοι ήταν αυξημένοι κατά 5,2% σε σχέση με το 2024. Συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών που έρχονται στην Ελλάδα οδικώς ή μέσω θαλάσσης, μία πρώτη εκτίμηση για τις αφίξεις φέτος παραπέμπει σε νέα άνοδο της τάξεως του 3%-5%.

«Φέτος η κίνηση εξακολουθεί να είναι ανοδική, όμως δεν μπορούμε κάθε χρόνο να έχουμε ανάπτυξη της τάξεως του 7%-10%» επισήμανε πρόσφατα ο πρόεδρος της Aegean Ευτύχης Βασιλάκης, ενώ αντίστοιχη ήταν η εκτίμηση που εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ και πρώην πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος. «Μετά από δέκα χρόνια ανόδου, από το 2014 και μετά, είναι λογικό ο κλάδος να περνά στη φάση της σταθεροποίησης των εσόδων», με τον στόχο για φέτος «να είναι στα περσινά υψηλά έσοδα και να συνιστά σημαντική επιτυχία εφόσον εξασφαλιστούν ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ρέτσος.

Ο ίδιος επισήμανε τις διαφορετικές ταχύτητες που καταγράφονται τη φετινή σεζόν στον κλάδο, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη και ελαφρά «διόρθωση» αν όχι φέτος, από το 2026, κυρίως λόγω της πίεσης στα εισοδήματα των Ευρωπαίων, που είναι και η βασική δεξαμενή του ελληνικού τουρισμού, αλλά και της ψυχολογίας των Αμερικανών για ταξίδια γενικότερα στην Ευρώπη, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.