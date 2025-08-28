Τουρίστες από δέκα χώρες προσφέρουν το 68% των συνολικών τουριστικών εισπράξεων στη χώρα μας, που το 2024 έφτασαν τα 20,59 δισ. ευρώ ενώ οι δυο πρώτες σε δαπάνες χώρες (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο) αποτελούν το 33,3% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της Ελλάδος.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τα στοιχεία μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο «Ακτινογραφία Εισερχόμενου Τουρισμού 2023-2024 – Προφίλ Αγορών. Εξέλιξη τουριστικών μεγεθών και δεικτών των κυριότερων αγορών εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα», η οποία παρουσιάζει στοιχεία για 25 αγορές του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα που αντιπροσωπεύουν το 91,4% των αφίξεων, το 90,4% των διανυκτερεύσεων και το 89,2% των εισπράξεων για το 2024.

Τα στοιχεία αναλύονται για τις χώρες της ζώνης του ευρώ, τις χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του Ευρώ και τις Λοιπές Χώρες καθώς και ανά αγορά (κατά φθίνουσα σειρά συνολικής δαπάνης στην Ελλάδα), με στόχο την ευκρινέστερη εικόνα των αγορών ως προς τις: Αφίξεις, Διανυκτερεύσεις και Εισπράξεις. καθώς και την ανάλυση των βασικών δεικτών: Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ), • Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) και • Μέση Διάρκεια Παραμονής (ΜΔΠ).

Η ημερήσια τουριστική δαπάνη

Σύμφωνα με την μελέτη η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2024 διαμορφώθηκε στα € 572,8, χαμηλότερη κατά -5,0% σε σύγκριση με το 2024 (€ 603,2). Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) στο σύνολο της χώρας την περίοδο 2023- 2024 κατέγραψε αύξηση κατά +2,9% (από € 86,6 το 2023 σε € 89,1 το 2024). Η Μέση Διάρκεια Παραμονής σημείωσε την περίοδο 2023-2024 μείωση κατά -7,7% (από 7,0 διανυκτερεύσεις το 2023 σε 6,4 διανυκτερεύσεις το 2024).

Συμπερασματικά, παρατηρεί το ΙΝΣΕΤΕ, η αύξηση της ημερήσιας δαπάνης των τουριστών συνοδεύεται από αναλογικά μεγαλύτερη μείωση της διάρκειας των ταξιδίων τους, κάτι που αποτελεί ένδειξη είτε ότι η αύξηση του κόστους διακοπών ανά ημέρα οδηγεί σε περιορισμό της διάρκειας των διακοπών με αποτέλεσμα να περιοριστεί αντίστοιχα και το συνολικό κόστος, είτε ότι οι διακοπές σύντομης διάρκειας (city break) κερδίζουν μερίδιο αγοράς έναντι των διακοπών παραθερισμού που έχουν μεγαλύτερη δαπάνη λόγω μεγαλύτερης διάρκειας.

Η Γερμανία

Με βάση την εικόνα κάθε χώρας η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη «πηγή» αφίξεων και εισπράξεων για τον ελληνικό τουρισμό.

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Γερμανία την περίοδο 2023- 2024 σημείωσε αύξηση κατά +13,4% (από 4,8 εκατ. το 2023 σε 5,4 εκατ. το 2024.

Οι εισπράξεις από την Γερμανία την περίοδο 2023-2024 εμφάνισαν αύξηση κατά +3,7% (από € 3,6 δισ. το 2023 σε € 3,7 δισ. το 2024).

Η γερμανική αγορά αποτελεί την κυριότερη αγορά του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα καταγράφοντας το 15,0% των αφίξεων, το 20,3% των διανυκτερεύσεων και το 18,0% των εισπράξεων.

Η περίπτωση της Βρετανίας

Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο αν και ο εισερχόμενος τουρισμός από το Ην. Βασίλειο την περίοδο 2023-2024 σημείωσε οριακή μείωση κατά -1,0% (από 4,6 εκατ. το 2023 σε 4,5 εκατ. το 2024).

Το μερίδιο αγοράς της βρετανικής αγοράς σε όρους αφίξεων για το 2024 ανήλθε στο 12,6%.

Οι εισπράξεις από το Ην. Βασίλειο την περίοδο 2023-2024 εμφάνισαν μείωση κατά -4,1% (από € 3,3 δισ. το 2023 σε € 3,2 δισ. το 2024).

Το μερίδιο της βρετανικής αγοράς το 2024 σε όρους εισπράξεων ανήλθε στο 15,3%.

Οι ΗΠΑ

Η αγορά των ΗΠΑ είναι η τρίτη με όρους τουριστικών δαπανών στη χώρα μας.

Την περίοδο 2023-2024, ο εισερχόμενος τουρισμός από τις ΗΠΑ κατέγραψε αύξηση σε όρους αφίξεων και εισπράξεων και μείωση σε όρους διανυκτερεύσεων.

Ειδικότερα: • αφίξεις: +10,0% (από 1,4 εκατ. το 2023 σε 1,5 εκατ. το 2024), • διανυκτερεύσεις: -1,4% (από 15,0 εκατ. το 2023 σε 14,8 εκατ. το 2024) και • εισπράξεις: +15,3% (από € 1,4 δισ. το 2023 σε € 1,6 δισ. το 2024). Σε ότι αφορά το μερίδιο της αμερικανικής αγοράς στον εισερχόμενο τουρισμό παρατηρούμε ότι το 2024 σε όρους: • αφίξεων η αμερικάνικη αγορά κατείχε μερίδιο 4,3% όσο και το 2023, • διανυκτερεύσεων κατείχε μερίδιο 6,4% όταν το 2023 ήταν 6,6% και • εισπράξεων κατείχε μερίδιο 7,7% όταν το 2023 ήταν 7,0%.

Η Γαλλία και η Ιταλία

Στην επόμενη θέση η Γαλλία με τον εισερχόμενο τουρισμό από την εν λόγω αγορά να καταγράφει αύξηση σε όρους αφίξεων και μείωση σε όρους διανυκτερεύσεων και εισπράξεων. Ειδικότερα: • αφίξεις: +8,8% (από 1,8 εκατ. το 2023 σε 2,0 εκατ. το 2024), • διανυκτερεύσεις: -4,4% (από 14,6 εκατ. το 2023 σε 13,9 εκατ. το 2024) και • εισπράξεις: -11,6% (από € 1,4 δισ. το 2023 σε € 1,3 δισ. το 2024). Σε ότι αφορά το μερίδιο της γαλλικής αγοράς στον εισερχόμενο τουρισμό παρατηρούμε ότι σε όρους: • αφίξεων η γαλλική αγορά το 2024 κατείχε μερίδιο 5,5% όταν το 2023 ήταν 5,6%, • διανυκτερεύσεων κατείχε το 2024 μερίδιο 6,0% όταν το 2023 ήταν 6,4% και • εισπράξεων κατείχε το 2024 μερίδιο 6,1% όταν το 2023 ήταν 7,2%.

Στην πέμπτη θέση με όρους εισπράξεων βρίσκεται η Ιταλική αγορά. Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Ιταλία την περίοδο 2023-2024 κατέγραψε αύξηση κατά +10,0% (από 1,8 εκατ. το 2023 σε 2,0 εκατ. το 2024). Το μερίδιο αγοράς της Ιταλίας σε όρους αφίξεων για το 2024 ήταν 5,6% όσο και το 2023. Οι εισπράξεις από την Ιταλία το 2024 ανήλθαν σε σχεδόν € 1,2 δισ. (+13,6% σε σύγκριση με το 2023, € 1,1 δισ.) με μερίδιο αγοράς 6,0% (5,5% το 2023).

Πηγή: ot.gr