Ισχνή άνοδο σημείωσε ο τζίρος στα καταλύματα αλλά μείωση στην εστίαση, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Την ίδια ώρα, η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στη Σαντορίνη με ποσοστό 22,1% στον τζίρο των καταλυμάτων και 21% στον αντίστοιχο της εστίασης.

Ειδικότερα, στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 2.976.884 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2024, όπου είχε ανέλθει σε 2.901.746 χιλ. ευρώ.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 2.729.441 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 2,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2024, όπου είχε ανέλθει σε 2.803.317 χιλ. ευρώ.

Η εικόνα των εσόδων του τουρισμού ανά κλάδο

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2024 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2024 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (10,7%) και η μικρότερη αύξηση (2,7%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (22,1%).

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2024 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2024 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (21,0%) και η μικρότερη μείωση (0,2%) καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Κω, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου (7,3%).

ΠΗΓΗ: ot.gr