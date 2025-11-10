Μια διαφορετική Black Friday ετοιμάζεται να ζήσει φέτος η ελληνική αγορά. Και αυτό γιατί στην εξίσωση αναμένεται να μπουν δυναμικά οι κινεζικές πλατφόρμες εμπορίου, Temu, Shein και Trendyol, οι οποίες σε πολύ σύντομο διάστημα έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα στο ηλεκτρονικό εμπόριο της χώρας.

Οπως χαρακτηριστικά λένε παράγοντες της αγοράς, «οι παίκτες που διαμορφώνουν τις ισορροπίες δεν βρίσκονται πια στις βιτρίνες της Ερμού, ούτε στα logistics parks του Θριασίου, αλλά χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, πίσω από τις οθόνες των e-shops!».

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Μέσα σε δώδεκα μήνες από την είσοδό τους στην ελληνική αγορά, τα κινεζικά e-shops έχουν κατακτήσει μερίδιο της τάξεως περίπου του 15% με 20% στις online αγορές ένδυσης, υπόδησης και ειδών ευρείας κατανάλωσης. Με τιμές που συχνά είναι έως και 70% χαμηλότερες από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, με ατελείωτες κατηγορίες προϊόντων και επιθετικό marketing στα social media, το «δίδυμο» Temu-Shein έχει καταφέρει να μπει σχεδόν σε κάθε ελληνικό κινητό.

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι διακινούνται περίπου 70.000-80.000 πακέτα ημερησίως τα οποία έχουν αγορασθεί από τις πλατφόρμες Temu και Shein και Trendyol κ.ά., με την πλειονότητα αυτών να είναι χαμηλής αξίας, μέχρι 30 ευρώ.

Ανησυχία

Η εικόνα αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία στον εγχώριο εμπορικό κόσμο. Οι ελληνικές αλυσίδες βλέπουν τις παραδοσιακές περιόδους εκπτώσεων να χάνουν δυναμική και τους τζίρους να πιέζονται.

Οπως σημειώνουν στελέχη του λιανεμπορίου, «οι πωλήσεις μεταφέρονται στο Διαδίκτυο, αλλά όχι απαραίτητα σε ελληνικά e-shops».

Η διείσδυση των κινεζικών πλατφορμών έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στις στατιστικές, ενώ ολοένα και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν μείωση τζίρου κατά 10%-15% σε σύγκριση με πέρυσι. Το βασικό πρόβλημα, όπως τονίζουν εκπρόσωποι του εμπορίου, είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός. Τα προϊόντα των κινεζικών e-shops εισάγονται ως «χαμηλής αξίας δέματα» και γλιτώνουν τελωνειακούς δασμούς, ΦΠΑ και ελέγχους ποιότητας, κάτι που επιτρέπει στις πλατφόρμες να προσφέρουν τιμές εξαιρετικά χαμηλές.

Ετσι, ενώ ένα ελληνικό κατάστημα πληρώνει ενοίκιο, προσωπικό, φόρους και μεταφορικά, οι ψηφιακοί κολοσσοί της Ασίας μπορούν να λειτουργούν με ελάχιστο κόστος.

Το παραθυράκι

Δεν είναι τυχαίο ότι οι εμπορικές ενώσεις ζητούν αυστηρότερα μέτρα για να εξισορροπηθεί το παιχνίδι: επιβολή επιπλέον δασμών, αυξημένο έλεγχο πιστοποιήσεων ασφαλείας για τα προϊόντα που έρχονται από τρίτες χώρες, αλλά και φορολογική εποπτεία στις online αγορές που διακινούνται εκτός ΕΕ.

«Δεν ζητάμε προστασία, ζητάμε ισονομία» λέει χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Μάκης Σαββίδης, προσθέτοντας πως «όλες οι πλατφόρμες εκμεταλλεύονται το παραθυράκι νομοθεσίας της ΕΕ που αφήνει ανέλεγκτες και αφορολόγητες/αδασμολόγητες τις παραδόσεις λιανικής (B2C) έως 150 ευρώ».

Υπενθυμίζει μάλιστα ότι ο GRECA, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο ζήτησαν επιβολή εθνικού τέλους ύψους 7 ευρώ μέχρι να εφαρμοστεί η νέα κοινοτική νομοθεσία το 2028.

O κ. Σαββίδης μάλιστα επικαλείται και το παράδειγμα της Αμερικής, η οποία έχει κλείσει για τις εκτός ΗΠΑ πλατφόρμες ύστερα από την απόφαση του προέδρου Τραμπ για πλήρη έλεγχο συμμόρφωσης ασφαλείας προϊόντων και επιβολή υψηλού δασμού 110%. «Αποτέλεσμα του παραπάνω», όπως λέει, «είναι οι πλατφόρμες να κατευθύνουν όλη τους την επένδυση στη δεύτερη ισχυρότερη αγορά, δηλαδή αυτή της ΕΕ».

Οι προετοιμασίες

Οι προσδοκίες για τόνωση των πωλήσεων στην αγορά είναι μεγάλη, αφού πλέον έχει εξελιχθεί σε σημαντικό εμπορικό γεγονός όπου η κατανάλωση εκτοξεύεται. Επιπλέον, ο εμπορικός κόσμος έχει έναν ακόμη λόγο να ελπίζει σε αυξημένη κίνηση με δεδομένο πως η φετινή Black Friday είναι στις 28 Νοεμβρίου (τελευταία εργάσιμη για τον μήνα) και άρα υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες καταβολής του μισθού την ίδια ημέρα για πολλές κατηγορίες εργαζομένων.

Είναι ενδεικτικό ότι η προετοιμασία έχει ξεκινήσει ήδη από τις αρχές Οκτωβρίου, με τα εμπορικά καταστήματα αλλά και τις αλυσίδες να φροντίζουν για το ανάλογο στοκ και μάρκετινγκ.

Πρόωρες εκπτώσεις και Black November

Μπροστά στο νέο σκηνικό, οι ελληνικές επιχειρήσεις ετοιμάζουν άμυνα – αλλά και επίθεση. Οι μεγάλες αλυσίδες ένδυσης, ηλεκτρονικών και οικιακών ειδών έχουν ήδη αποφασίσει να ξεκινήσουν εκπτώσεις από τις αρχές Νοεμβρίου, πολύ πριν από την καθιερωμένη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Οι εμπορικές καμπάνιες επεκτείνονται χρονικά, προκειμένου να «προλάβουν» τον καταναλωτή πριν τον δελεάσουν οι online προσφορές της Temu και της Shein.

Παράλληλα, εταιρείες λανσάρουν αποκλειστικές προσφορές για πιστούς πελάτες, προσπαθώντας να δημιουργήσουν κοινότητες αγοραστών που θα επιστρέφουν ξανά και ξανά. Αλλες επενδύουν σε click & collect, γρήγορη παράδοση και συνδυαστικές προσφορές. «Η Black Friday δεν είναι πια μία ημέρα, είναι ολόκληρος μήνας» σημειώνει ο κ. Σαββίδης, τονίζοντας πως «η μάχη δεν θα δοθεί στις τιμές μόνο, αλλά και στην ταχύτητα παράδοσης, την εξυπηρέτηση και την αξιοπιστία».

Νέες iσορροπίες στο εμπόριο

Τα στοιχεία για την εξάπλωση των κινεζικών πλατφορμών στην Ελλάδα και στην ΕΕ προκύπτουν από τις εκθέσεις διαφάνειας τις οποίες υποχρεούνται να καταρτίζουν οι πολύ μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες (VLOPs – Very Large Online Platforms) βάσει της Digital Services Act (DSA), της κοινοτικής οδηγίας για τις ψηφιακές υπηρεσίες.