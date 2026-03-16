Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων και το υπουργείο Οικονομικών ανοίγουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στα μέσα Μαρτίου και συγκεκριμένα σήμερα Δευτέρα προκειμένου περίπου 9.000.000 φορολογούμενοι να υποβάλουν συνολικά περισσότερες από 6.750.000 φορολογικές δηλώσεις εμπρόθεσμα έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Τα έντυπα της Εφορίας είναι ήδη έτοιμα και κάποια, όπως το έντυπο Ε3 που αφορά την κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, έχουν σημαντικές αλλαγές με στόχο όχι μόνο την απλοποίηση των διαδικασιών αλλά και την αποτελεσματικότερη διασταύρωση των στοιχείων και τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής.

Το βασικό έντυπο της Εφορίας, γνωστό και ως «Ε1», που υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν όλοι οι φορολογούμενοι, ναι μεν έχει κάποιες αλλαγές αλλά δεν χαρακτηρίζονται σημαντικές ούτε ανατρέπουν τα έως τώρα δεδομένα.

Οι αλλαγές στο έντυπο Ε1 των φορολογικών δηλώσεων αφορούν κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και οικογένειες με ενήλικα εξαρτώμενα παιδιά που αποκτούν δικό τους εισόδημα.

Ποιοι θα δουν προσυμπληρωμένες τις φορολογικές δηλώσεις για πρώτη φορά

Ωστόσο, αυτό που πρέπει να τονιστεί και να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά θα δουν προσυμπληρωμένες τις φορολογικές δηλώσεις τους, πέραν των μισθωτών και των συνταξιούχων, και περίπου 700.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια.

Επίσης, όσοι πιάνονται κάθε χρόνο στην «τσιμπίδα» των τεκμηρίων φέτος θα διαπιστώσουν κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσής τους ότι τα ποσά για τα τεκμαρτά εισοδήματα λόγω κατοχής περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής κ.τ.λ.) είναι μειωμένα κατά μέσο όρο 30% βάσει της τελευταίας φορολογικής μεταρρύθμισης που ψηφίστηκε από τη Βουλή και εφαρμόζεται κατά περίπτωση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2025 και θα δηλωθούν φέτος.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, 1.288.038 φορολογούμενοι φορολογήθηκαν με βάση τα τεκμήρια και όχι βάσει του πραγματικού – δηλωθέντος εισοδήματος. Από αυτούς 478.345 είναι μισθωτοί, 376.162 συνταξιούχοι, 294.532 εισοδηματίες (ενοίκια κ.λπ.), 72.715 ελεύθεροι επαγγελματίες και 66.284 αγρότες.

Διασταυρώσεις

Οσον αφορά τους χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν εισοδήματα από ενοίκια είτε αυτά αφορούν μακροχρόνιες μισθώσεις είτε βραχυχρόνιες (τύπου airbnb), θα λάβουν ειδοποίηση από σήμερα Δευτέρα 16 Μαρτίου ότι η φορολογική δήλωσή τους έχει προσυμπληρωθεί βάσει των στοιχείων που είναι καταχωρισμένα στο σύστημα Taxisnet.

Πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικό βήμα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να διασταυρώσει όλα τα εισοδήματα από ενοίκια και ταυτόχρονα να έχει πλήρη εικόνα των ποσών που δηλώνονται.

Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί στη συνέχεια να λάβει η κυβέρνηση τις όποιες αποφάσεις αφορούν τις αλλαγές στη φορολογία ακινήτων όχι μόνο για εκείνους που δηλώνουν ότι εισπράττουν ετήσια ενοίκια άνω των 12.000 ευρώ και επιβαρύνονται πλέον με χαμηλότερο συντελεστή, αλλά και για όλους εκείνους που δηλώνουν ότι εισπράττουν κάθε μήνα ενοίκια, για παράδειγμα της τάξεως των 500 ή 800 ευρώ.

Το ένα τρίτο

Συνολικά οι φετινές προσυμπληρωμένες δηλώσεις υπολογίζεται ότι θα φθάσουν τα 2.000.000 καθώς περιλαμβάνονται σε αυτές εκείνες που αφορούν μισθωτούς, συνταξιούχους αλλά και όσους εισπράττουν ενοίκια και καλύπτουν περίπου το ένα τρίτο των συνολικών φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται κάθε χρόνο. Με βάση ό,τι ισχύει, οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις εφόσον οι φορολογούμενοι δεν προχωρήσουν σε κάποια αλλαγή υποβάλλονται αυτόματα στις 15 Απριλίου (πέρυσι υποβλήθηκαν στις 25 Απριλίου λόγω παράτασης που δόθηκε), ενώ μετά την προθεσμία αυτή οι όποιες διορθώσεις μπορεί να γίνουν χωρίς πρόστιμο με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων έως την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία που δεν είναι άλλη από τη 15η Ιουλίου 2026. Σημειώνεται ότι για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και οντότητες με απλογραφικά βιβλία ως τελευταία προθεσμία υποβολής έχει καθοριστεί η 31η Ιουλίου.

Αξίζει να τονιστεί ότι στο υπουργείο Οικονομικών δηλώνουν προς κάθε κατεύθυνση ότι όπως στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας δεν δόθηκε καμία παράταση το ίδιο θα συμβεί και για τις φορολογικές δηλώσεις και αυτό διότι η πλατφόρμα υποβολής ανοίγει πολύ έγκαιρα και περίπου μία στις τρεις δηλώσεις είναι προσυμπληρωμένη. Αρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, όπως αναφέρουν αρμοδίως, να μην προλάβει κάποιος να υποβάλει τα έντυπα της Εφορίας εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

Οπως πέρυσι έτσι και φέτος η καταβολή του φόρου εισοδήματος στην περίπτωση χρεωστικού εκκαθαριστικού μπορεί να γίνει σε οκτώ άτοκες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να λήγει στις 31 Ιουλίου 2026 και την τελευταία την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2027. Οι φορολογούμενοι που θα επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση δικαιούνται έκπτωση 4% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου, 3% έως τις 15 Ιουνίου και 2% έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Από το σύνολο των 6.750.000 φορολογικών δηλώσεων, περίπου 2.400.000 είναι χρεωστικές και πληρώνουν πρόσθετο φόρο 5 δισ. ευρώ. Πέρυσι, περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό κατέβαλαν εφάπαξ φόρο 2,17 δισ. ευρώ κερδίζοντας έκπτωση 2% έως 4%.

Νέοι κωδικοί

Τρεις ουσιαστικές αλλαγές θα παρατηρήσει κανείς στο φετινό έντυπο Ε1. Ειδικότερα, οι κωδικοί 045-046 ενεργοποιούνται για νέες μητέρες που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, οι οποίες εξαιρούνται από τα τεκμήρια για το έτος γέννησης του παιδιού τους και για τα δύο επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, προστέθηκε νέος κωδικός 079, μέσω του οποίου καταργείται η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη για ενήλικα εξαρτώμενα άγαμα τέκνα έως 25 ετών που σπουδάζουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είναι εγγεγραμμένα ως άνεργα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, εφόσον αποκτούν δικό τους εισόδημα.

Τέλος, τροποποιούνται οι στήλες στους κωδικούς 419-420 που αφορούν ενοίκια ακινήτων εκτός από την κύρια κατοικία εξαρτώμενων τέκνων που σπουδάζουν. Από εδώ και στο εξής ζητούνται επιπλέον στοιχεία, όπως ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, η επιφάνεια του ακινήτου σε τετραγωνικά μέτρα και ο αριθμός της δήλωσης μίσθωσης.

Με την εκκαθάριση της φετινής φορολογικής δήλωσης θα αποτυπωθούν οι μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης για περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες που κάθε χρόνο πιάνονται στη «δαγκάνα» των τεκμηρίων.