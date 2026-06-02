Ένας πρωτοφανής «εμφύλιος πόλεμος» συγκλονίζει την National Rifle Association (NRA), την ιστορικότερη και πιο ισχυρή οργάνωση προστασίας της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ.

Το φιλανθρωπικό της σκέλος (που μαζεύει τα πολλά χρήματα) επαναστατεί, ανακηρύσσει την ανεξαρτησία του και μετονομάζεται σε «Ίδρυμα 1791», προκαλώντας ένα ιστορικό σχίσμα.

Το σχίσμα έρχεται αφότου η NRA κατέθεσε μήνυση κατά του Ιδρύματος NRA τον Ιανουάριο, ισχυριζόμενη ότι μια «δυσαρεστημένη φατρία πρώην διευθυντών της NRA» κατέλαβε τον έλεγχο του φιλανθρωπικού οργανισμού, τον τοποθέτησε ως άμεσο ανταγωνιστή και έκανε κατάχρηση περίπου 160 εκατομμυρίων δολαρίων από τα κεφάλαιά του.

Η αποδυναμωμένη NRA βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια υπαρξιακή κρίση που απειλεί να γκρεμίσει έναν από τους μεγαλύτερους ρυθμιστές της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.

Απογοήτευση στους υποστηρικτές της οπλοκατοχής

Οι υποστηρικτές των δικαιωμάτων της οπλοκατοχής παρακολουθούν τη διαμάχη με απογοήτευση. «Αυτό κάνει εμένα και πολλούς άλλους υποστηρικτές της NRA δυστυχισμένους, είναι σαν να μαλώνουν η μάνα και ο πατέρας σου και εσύ απλώς θέλεις να τελειώσει», δήλωσε ο Τσακ Μισέλ, πρόεδρος της Ένωσης Τυφεκιοφόρων και Πιστολιού της Καλιφόρνια.

Τα σκάνδαλα έχουν πλήξει σφοδρά την NRA την τελευταία δεκαετία. Το 2024, ένα δικαστήριο έκρινε τον πρώην ηγέτη Γουέιν ΛαΠιέρ ένοχο για κατάχρηση εκατομμυρίων σε πτήσεις με ιδιωτικά αεροπλάνα και πολυτελείς διακοπές. Τα μέλη και οι έρανοι έχουν μειωθεί, καθώς η εσωτερική μάχη για τον έλεγχο εντάθηκε.

Ο αποδυναμωμένος γίγαντας αντιμετωπίζει επίσης αυξημένο ανταγωνισμό από νεοσύστατες ομάδες οπλοκατοχής με μεγάλο κοινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απάντηση του νέου «Ιδρύματος 1791»

«Οι λόγοι που το κάνουμε αυτό είναι επειδή θέλαμε μια ανανέωση, θέλαμε μια επανεκκίνηση», δήλωσε ο Τομ Κινγκ, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος 1791. «Δεν έχουμε απολύτως κανένα κρυφό κίνητρο» λέει.

Το νέο όνομα είναι μια αναφορά στο έτος που επικυρώθηκε η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Δεύτερης Τροπολογίας του Συντάγματος, είπε ο Κινγκ. Ο ίδιος αρνήθηκε να σχολιάσει τη δικαστική διαμάχη με την NRA, ενώ οι δικηγόροι του ιδρύματος χαρακτήρισαν τη μήνυση «προσχηματική» σε δικαστικά έγγραφα.

Η NRA δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Από πολιτικός «κυρίαρχος» στο σκάνδαλο του «κουμπαρά»

Ιδρυθείσα το 1871, η NRA εξελίχθηκε σε μία από τις πιο κυρίαρχες δυνάμεις στην πολιτική των ΗΠΑ, επηρεάζοντας εκλογές και εξουδετερώνοντας νομοσχέδια για τον έλεγχο των όπλων αναφέρει το δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Δημιούργησε το ίδρυμα πριν από 35 χρόνια για να συγκεντρώνει χρήματα και να χρηματοδοτεί προγράμματα ασφάλειας και εκπαίδευσης για τα πυροβόλα όπλα.

Μια μήνυση του 2020 από τον γενικό εισαγγελέα της Περιφέρειας της Κολούμπια ισχυριζόταν ότι το ίδρυμα δε λειτουργούσε ανεξάρτητα και επέτρεπε στους ηγέτες της NRA να το χρησιμοποιούν σαν «κουμπαρά». Το ίδρυμα διευθέτησε την υπόθεση το 2024, συμφωνώντας σε ανεξάρτητη εποπτεία, ελέγχους και εκπαίδευση συμμόρφωσης.

«Αυτό ανήκει στο παρελθόν, εμείς κοιτάζουμε το μέλλον», δήλωσε ο Κινγκ. Το ίδρυμα, είπε, θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί ενώσεις σκοποβολής νέων και προγράμματα εκπαίδευσης και ασφάλειας πυροβόλων όπλων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων της NRA.

Η μάχη της «παλιάς φρουράς» και ο πόλεμος των αριθμών

Αν και ο ΛαΠιέρ παραιτήθηκε το 2024, ο άνθρωπος που ηγήθηκε της οργάνωσης για περισσότερες από τρεις δεκαετίες εξακολουθεί να σκιάζει την τρέχουσα διαμάχη.

Η NRA, η οποία διοικείται τώρα από τον Νταγκ Χάμλιν, ο οποίος διορίστηκε για να «καθαρίσει το τοπίο», χαρακτήρισε τους ηγέτες του ιδρύματος ως την «παλιά φρουρά» των πιστών του ΛαΠιέρ. Η μήνυση επιδιώκει να μπλοκάρει το ίδρυμα από την υποτιθέμενη κατάχρηση των εμπορικών σημάτων και των κεφαλαίων της NRA καθώς και από το να αποσχιστεί από αυτήν.

Το ίδρυμα πέρασε στην αντεπίθεση με δελτίο τύπου τον Μάιο, αναφέροντας ότι «η προσπάθεια της NRA για μια ολοκληρωτική επιδρομή στα περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος υπογραμμίζει το πραγματικό της κίνητρο: να εξασφαλίσει κεφάλαια για να κρατηθεί ο οργανισμός ζωντανός, υπονομεύοντας παράλληλα την ικανότητα του Ιδρύματος να εκπληρώσει τη δική του αποστολή».

Η NRA είδε τα ετήσια έσοδά της να μειώνονται από το αποκορύφωμα των 367 εκατομμυρίων δολαρίων το 2016 σε 174 εκατομμύρια δολάρια το 2024, ενώ τα καθαρά περιουσιακά της στοιχεία ανήλθαν σε 15,7 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες φορολογικές δηλώσεις της στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS). Το ίδρυμα είχε έσοδα 42 εκατομμύρια δολάρια το 2024, αλλά διέθετε σημαντικά μεγαλύτερα καθαρά περιουσιακά στοιχεία, ύψους 202 εκατομμυρίων δολαρίων.