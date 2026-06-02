Στο αρχείο τίθεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, στο πλαίσιο της έρευνας για τo σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έκρινε ότι δε συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή, καθώς δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος.

Το σκεπτικό της εισαγγελικής απόφασης

Ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός, που ανέλαβε να αξιολογήσει το αποδεικτικό υλικό, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δε στοιχειοθετείται η κατηγορία της ηθικής αυτουργίας για τους δύο εν ενεργεία βουλευτές. Κατά συνέπεια, έκρινε ότι δε συντρέχει λόγος να ζητηθεί η άρση της βουλευτικής τους ασυλίας.

Με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό, ο εισαγγελέας αποφάνθηκε ότι δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την τέλεση της φυσικής αυτουργίας στην παράβαση καθήκοντος από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ (2021), Δημήτρη Μελά.

Σημειώνεται ότι οι δύο πολιτικοί είχαν τεθεί υπό δικαστικό έλεγχο, μετά από έρευνα που αφορούσε χειρισμούς στον Οργανισμό, με τον κ. Μελά να φέρεται αρχικά ως ο φυσικός αυτουργός της υπόθεσης.

Το επόμενο «βήμα» στην Εισαγγελία Εφετών

Όπως προβλέπεται από τις σχετικές δικονομικές διαδικασίες, η υπόθεση δε θεωρείται οριστικά κλειστή, προτού περάσει από τον δεύτερο βαθμό ελέγχου.

Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

Ο αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών καλείται πλέον να μελετήσει τα στοιχεία και να επικυρώσει (ή μη) τη διάταξη αρχειοθέτησης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών.

Το παρασκήνιο της έρευνας

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη δικογραφία είχε διαβιβαστεί αρχικά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη προκαταρκτική εξέταση. Η μεταβίβαση αυτή κρίθηκε αναγκαία, καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα (της παράβασης καθήκοντος) αποφασίστηκε ότι δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την έρευνα από την ελληνική τακτική δικαιοσύνη, η οποία πλέον εισηγείται την αρχειοθέτησή της.