Σε ηλικία 79 ετών έφυγε χθες από τη ζωή η Ελένη Πορτάλιου, καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και σημαντική προσωπικότητα της Αριστεράς και της αυτοδιοίκησης.

Με ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο της, αποχαιρετώντας «με θλίψη και σεβασμό» μια προσωπικότητα που συνδέθηκε διαχρονικά με τους αγώνες της Αριστεράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ελένη Πορτάλιου υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές του χώρου της ριζοσπαστικής Αριστεράς, έχοντας ενταχθεί στους κόλπους της από νεαρή ηλικία.

Οι διώξεις στη δικτατορία και η ακαδημαϊκή πορεία

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, η Ελένη Πορτάλιου υπέστη διώξεις, συλλήψεις και φυλακίσεις για τη δράση της. Παράλληλα, διέγραψε μακρά και σημαντική πορεία στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου υπηρέτησε ως καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Η ακαδημαϊκή της διαδρομή συνδέθηκε με την έρευνα, τη διδασκαλία και τη στήριξη των φοιτητών και των φοιτητριών της, ενώ η συμβολή της στον χώρο της αρχιτεκτονικής και του πολεοδομικού σχεδιασμού υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική.

Οι αγώνες για την πόλη και η αυτοδιοίκηση

Η Ελένη Πορτάλιου ξεχώρισε για τη δράση της σε κοινωνικά κινήματα, φεμινιστικές συλλογικότητες και συνδικαλιστικούς αγώνες, στον χώρο των πανεπιστημίων και των μηχανικών.

Ιδιαίτερα ενεργή υπήρξε στα ζητήματα της πόλης και του δημόσιου χώρου, ενώ άφησε έντονο το αποτύπωμά της και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το 2010 ήταν επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανοιχτή Πόλη» και υποψήφια δήμαρχος Αθηναίων.

«Άφησε το δικό της ξεχωριστό στίγμα»

Στο μήνυμά του, ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι η Ελένη Πορτάλιου κατάφερε να συνδυάσει τη θεωρητική συγκρότηση με την ενεργό συμμετοχή σε κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς και πολιτικούς αγώνες, αφήνοντας «το δικό της ξεχωριστό στίγμα» σε κάθε πεδίο δράσης της.

Το κόμμα απευθύνει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους και τους συνεργάτες της.

Ο αποχαιρετισμός του ΜεΡΑ25

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Ελένης Πορτάλιου σε ηλικία 79 ετών. Η Ελένη Πορτάλιου υπήρξε σημαντική προσωπικότητα της Αριστεράς, της αυτοδιοίκησης και του δημόσιου πανεπιστημίου, αλλά ακόμα περισσότερο άνθρωπος γνήσιος, καθαρός και πάντα από τη σωστή πλευρά: Της Αντίστασης, της Αλληλεγγύης, της Ανθρωπιάς, της Ανιδιοτέλειας.

Καθηγήτρια στην Αρχιτεκτονική του ΕΜΠ, διαβασμένη, σπουδαία επιστημόνισσα, με έργο επικεντρωμένο στον δημόσιο χώρο και το αστικό περιβάλλον. Οξύνους, μαχητική, αεικίνητη, επίμονη, πεισματάρα, ποτέ πρόχειρη, πάντα με επιχειρήματα και πρόταση, πρωταγωνίστησε σε κινήματα πόλης, οικολογικά και φιλοζωικά κινήματα.

Υπερασπίστηκε πάντα με ζέση την έννοια του δημοσίου, από τις δημόσιες υποδομές μέχρι το δημόσιο πανεπιστήμιο, ως απαραίτητα συστατικά της δημοκρατίας, πάντα στην πλευρά των φτωχών, των καταπιεσμένων, των περιθωριοποιημένων. Αγαπούσε πολύ τη δουλειά της, τις συνεργάτιδές της, τους φίλους της και τους συντρόφους της, την ομορφιά, τη ζωή.

Ο χαμός της προκαλεί μεγάλη θλίψη και η απώλειά της θα είναι αισθητή.

Το ΜέΡΑ25 εκφράζει τα συλλυπητήρια του στους οικείους της.

Καλό ταξίδι Ελένη μας».