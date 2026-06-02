Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Η MG προσθέτει το όνομα της στην ολοένα διευρυνόμενη λίστα κινέζων κατασκευαστών με βιομηχανική παρουσία στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων της θυγατρικής της SAIC, θα κατασκευαστεί στην Ισπανία, στην περιοχή της Γαλικίας, συμβάλλοντας σημαντικά στους στόχους ανάπτυξης της φίρμας στη Γηραιά Ήπειρο.

Το εργοστάσιο προϋποθέτει επένδυση ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ενώ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από το 2028 με την προοπτική να παράγει 120.000 μονάδες ετησίως. Επίσης, αναμένεται να δημιουργήσει πάνω από 2.000 θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη.

Όπως ισχύει για πολλούς άλλους δυνάμει και νυν κινέζους κατασκευαστές αυτοκινήτων στη Γηραιά Ήπειρο, η κίνηση αυτή θα απαλλάξει την MG από τους ιδιαίτερα υψηλούς δασμούς που ισχύουν για τα ηλεκτροκίνητα (στην περίπτωση της SAIC ανέρχονται σε 45,3%) ενώ, αυτονόητα, θα διευκολύνει τα σχέδια της φίρμας για την περαιτέρω ανάπτυξή της στην ευρωπαϊκή επικράτεια όπου παραμένει από τις πλέον δημοφιλείς εταιρείες, παραδίδοντας προσφάτως το εκατομμυριοστό αυτοκίνητό της. Να σημειωθεί ότι η MG δραστηριοποιείται στην Ευρώπη από το 2011 οπότε και επανεμφανίστηκε στο Η.Β υπό την ιδιοκτησία της SAIC.

Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις, αξίζει να σημειωθεί ότι η MG υπήρξε η δημοφιλέστερη κινεζική φίρμα στην Ευρώπη για το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, με 110.413 ταξινομήσεις, μέγεθος αυξημένο κατά 11% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι,

Εν είδει υπενθύμισης, η έτερη κινεζική φίρμα με νεότευκτη βιομηχανική παρουσία στην Ευρώπη είναι η BYD καθώς το νέο της εργοστάσιο στην Ουγγαρία αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή λίαν συντόμως. Ωστόσο, παραγωγή στην Ευρώπη έχουν να επιδείξουν επίσης η Chery η οποία συναρμολογεί αυτοκίνητα σε ισπανικό έδαφος, αποκτώντας ένα παλιό εργοστάσιο της Nissan στη Βαρκελώνη αλλά και η Leapmotor μέσω της συνέργειάς της με τον όμιλο Stellantis και η οποία, σύντομα, θα της παρέχει βιομηχανική βάση σε Σαραγόσα και Μαδρίτη.