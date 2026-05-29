Την επόμενη εβδομάδα θα προσέλθουν για εξηγήσεις στο ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι βουλευτές που εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πλην Κώστα Τσιάρα και Νότη Μηταράκη, που πήγαν ήδη αυτοπροσώπως, δεν ζήτησαν προθεσμία και είπαν τις απόψεις τους, περιμένοντας πλέον την απόφαση για το αν η υπόθεση τους θα αρχειοθετηθεί η όχι.

Ωστόσο, ενόψει των εξηγήσεων των βουλευτών, έχει σημειωθεί μια σημαντική εξέλιξη. Η εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου έδωσε εντολή στην Παρασκευή Τυχεροπούλου (ήταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και υπέστη υπηρεσιακά καψόνια γιατί είχε αντιδράσει στις παρανομίες, τώρα συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία) να κάνει μια πραγματογνωμοσύνη, απ΄ όπου να προκύπτει με ακρίβεια, τι ζημιά υπέστη το δημόσιο από τις υποθέσεις, που εμπλέκονται οι 11 βουλευτές της ΝΔ και οι δύο πρώην υπουργοί Λιβανός και Αραμπατζή για τους οποίους δεν προχώρησε η προανακριτική.

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου έκανε την πραγματογνωμοσύνη, την παρέδωσε στις 18 Μαΐου στην εισαγγελέα και βρήκε άλλα ποσά από εκείνα που είχαν συγκροτήσει τα αιτήματα για άρση ασυλίας. Παράδειγμα. Για την Κατερίνα Παπακώστα βουλευτή Τρικάλων, αντί για ποσά πάνω από 120 χιλιάδες ευρώ που είναι και κακούργημα, η ζημιά από την Τυχεροπούλου κατέβηκε στα 7 χιλιάδες ευρώ. Για τον Κώστα Τσιάρα στα 3 χιλιάδες ευρώ για τον Νότη Μηταράκη στο μηδέν και για πολλούς άλλους, όπως τον Σπήλιο Λιβανό δεν προσδιορίστηκε ζημία, όπως και για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή που είχε κακούργημα η ζημιά είναι μικρότερο περί τα 37 χιλιάδες ευρώ. Μετά ταύτα. Η έκθεση Τυχεροπούλου ήδη έχει ενσωματωθεί στις δικογραφίες των βουλευτών και θα ληφθεί υπόψη από την εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου.

Η έκπληξη της Μαρίας Λεπενιώτη

Η έκπληξη τελικά από τον Αλέξη Τσίπρα δεν περιορίστηκε μόνον στο όνομα του νέου πολιτικού φορέα αλλά και στο γεγονός ότι μαζί του συστρατεύθηκε η επίτιμη αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Μαρία Λεπενιώτη, η οποία τον συνόδευσε και στον Αρειο Πάγο για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του. Η Μαρία Λεπενιώτη, ανώτατη δικαστικός με κύρος και ήθος ήταν η πρόεδρος στην ιστορική δίκη της Χρυσής Αυγής, η δικαστικός που δίκασε και καταδίκασε τα στελέχη της ως ναζιστικού τύπου εγκληματική οργάνωση, διευθύνοντας υποδειγματικά τη δίκη. Η ανάμειξή της με την πολιτική, σχολιάστηκε μόνον με θετικό τρόπο, από εκείνους που επιθυμούν σοβαροί άνθρωποι με δημοκρατικό ήθος και θεσμική προσήλωση να εισέρχονται στο πεδίο της πολιτικής.

Οι αποφάσεις Σαμαρά

Εν αναμονή των αποφάσεων του Αντώνη Σαμαρά για τη δημιουργία νέου κόμματος εμφανίστηκε -ραδιοφωνικώς – και ο πρώην υφυπουργός Ανάπτυξης επί κυβερνήσεων του πρώην πρωθυπουργού, Θανάσης Σκορδάς. Σε συνέντευξή του στον δημοτικό σταθμό “Αθήνα 9.84” ο Σκορδάς είπε ότι “η χώρα χρειάζεται λιγότερο πολιτικό θόρυβο, περισσότερη εμπιστοσύνη, σοβαρότητα και αίσθηση κοινού σκοπού” ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει πως “κάποιοι έχουμε επιλέξει να λέμε την πικρή αλήθεια. Όταν η παράταξη στραβά αρμενίζει πρέπει να το επισημαίνουμε”. Για τον Σαμαρά και τον Καραμανλή υποστήριξε ότι δεν κινούνται βάσει κάποιος προσωπικής ματαιοδοξίας ή φιλοδοξίας καθώς τις έχουν ικανοποιήσει αλλά “αυτό το οποίο επιχειρούν είναι να αναδείξουν με θεσμικό τρόπο ζητήματα τα οποία απασχολούν τον μέσο Έλληνα πολίτη και θα πρέπει να τους ακούει κανείς με προσοχή και σεβασμό γιατί η εμπειρία τους είναι τεράστια».

Ο Σκορδάς, από τους έμπιστους συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά (οι παλαιότεροι θυμούνται ότι αρχικώς είχε διατελέσει και γενικός διευθυντής της ΝΔ για δύο χρόνια) εμφανίζεται περισσότερο τελευταία και πολλοί εκτιμούν ότι αυτό κάτι σημαίνει για τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά. Να θυμίσω επίσης, ότι ο Σκορδάς είχε υπογράψει προσφάτως την “επιστολή των δέκα” στελεχών της ΝΔ με έντονη κριτική για την κυβέρνηση και το επιτελικό κράτος. Λέτε να τον δούμε υποψήφιο στον Πειραιά;

Και άλλος «Πασόκος» στην ΕΛ.Α.Σ του Τσίπρα

Ακόμη ένα πρόσωπο από το ΠαΣοΚ προσχώρησε στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Διαμαντόπουλο με θητεία στην ΠΑΣΠ και τη νεολαία ΠαΣοΚ και για πολλά χρόνια αυτοδιοικητικό στέλεχος από τη Θεσσαλονίκη. Είναι αυτό που αυτό που άλλοι το λένε, «βαθύ ΠαΣοΚ». Αυτό που έχει σημασία όμως είναι πως ο 43χρονος Διαμαντόπουλος ήταν ένθερμος υποστηρικτής του Χάρη Δούκα στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές, όπως δηλαδή και οι Αντώνης Σαουλίδης, Άννα Παπαδοπούλου, Γιώργος Μπουλμπασάκος και πολλοί άλλοι που ακολουθήσαν την ίδια διαδρομή. Από την αγκαλιά του Χάρη Δούκα σε εκείνη του Αλ. Τσίπρα, που κάποτε δεν ήθελαν να ακούσουν.

Οι διθύραμβοι Σκέρτσου για την ΕΥΠ

«Υπάρχει εθνική και εσωτερική ασφάλεια χωρίς την ΕΥΠ;». Το ερώτημα δεν είναι ρητορικό. Το έθεσε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος στην Βουλή προκαλώντας την εύλογη απορία του συνόλου των κομμάτων της αντιπολίτευσης -αν όχι και πολλών «γαλάζιων» βουλευτών μετά από όσα έχουν αποκαλυφθεί για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η απάντηση που έδωσε ο ίδιος ήταν ξεκάθαρη: «Όχι δεν υπάρχει». Όμως το πήγε και παραπέρα: «Υπάρχει πατρίδα χωρίς ασφάλεια, υπάρχει χώρα χωρίς ασφάλεια;». Και εδώ η απάντηση που έδωσε ήταν κατηγορηματική: «Όχι δεν υπάρχει». «Με υποκλοπές υπάρχει;», όπως ακούστηκε από τα έδρανα να του φωνάζει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ Δημήτρης Μάντζος. Εδώ απάντηση δεν υπήρξε. Και πώς άλλωστε όταν παρακολουθούσαν την μισή κυβέρνηση, τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, πολιτικούς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες κ.ά.

Πάντως, η εμφάνιση Σκέρτσου στην Ολομέλεια μετά από καιρό και αφού έχουν μεσολαβήσει τα ανοιχτά πυρά των κυβερνητικών βουλευτών κατά του επιτελικού κράτους, προκάλεσε ένα ενδιαφέρον. «Δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχει χώρα, δεν υπάρχει ασφάλεια χωρίς την ΕΥΠ», είπε αφήνοντας άναυδους του βουλευτές με τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο του ΣΥΡΙΖΑ να του φωνάζει: «Και Μητσοτάκης χωρίς την ΕΥΠ…». Απτόητος ο κ. Σκέρτσος άρχισε να απαριθμεί τις επιτυχίες της ΕΥΠ χωρίς βεβαίως να γίνεται ούτε νύξη στο όνειδος των παρακολουθήσεων και των τεράστιων ευθυνών που γίνεται κάθε προσπάθεια να κρυφτούν κάτω από το χαλί. Πάντως, παραδέχθηκε ότι «εδώ είμαστε ταγμένοι να υπηρετούμε την ασφάλεια της χώρας, την ασφάλεια των πολιτών από κακόβουλες απειλές». Κάτι είναι κι αυτό.

Το πόρισμα των Ενόπλων Δυνάμεων για το ουκρανικό drone

Επειδή όπως θα θυμάστε τόσο ως στήλη όσο και γενικώς ως «Βήμα» έχουμε ασχοληθεί κατά κόρον με την υπόθεση του ουκρανικού drone και ιδιαίτερα με την τύχη του πορίσματος των Ενόπλων Δυνάμεων, σας ενημερώνω ότι αυτό πλέον βρίσκεται και στο υπουργείο Εξωτερικών. Αμέσως ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος βρισκόταν στην Κύπρο για την άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. ενημέρωσε την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης Κάγια Κάλας, ενώ συνομίλησε (για δεύτερη φορά) με τον ουκρανό ομόλογό του Αντρίι Σιμπίχα. Ο υπουργός Εξωτερικών είχε αναφερθεί στο θέμα και κατά τη διάρκεια του τελευταίου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, όπου και εκεί παρέστη ο Σιμπίχα, όμως μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τι θα κάνει η Αθήνα με το Κίεβο Με δεδομένο ότι το drone είναι ουκρανικής κατασκευής και προέλευσης- αυτό γράφεται στο πόρισμα όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης- η Αθήνα έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες προκειμένου να προχωρήσει σε διάβημα προς το Κίεβο. Άρα εντός των επόμενων ημερών θα πρέπει να αναμένουμε τις διπλωματικές εξελίξεις, δια των οποίων και το θέμα θα κλείσει, με την Αθήνα πάντως να διαμηνύει εδώ και εβδομάδες ότι δεν πρόκειται ν’ ανεχθεί τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά σε ανύποπτο χρόνο σας λέγαμε ότι οι Ευρωπαίοι και ειδικά αυτοί του Βορρά και της Ανατολής δεν θα ήθελαν το εν λόγω θέμα να πάρει ιδιαίτερες διαστάσεις. Αντιλαμβάνονται τις ανησυχίες, υπολογίζουν όμως πολύ περισσότερο τον ρωσικό κίνδυνο. Και όπως μαθαίνω αυτή ήταν η λογική της υπουργού Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βάλτονεν, η οποία βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στην Αθήνα προκειμένου μεταξύ άλλων υποχρεώσεων να συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Από την άλλη πλευρά, μπορεί και στα υψηλά κλιμάκια της ελληνικής διπλωματίας ν’ αντιλαμβάνονται τους φόβους των Ευρωπαίων, εξηγούν όμως και τη δική τους λογική: «Αν οι επιθέσεις των ουκρανικών drones έναντι του ρωσικού σκιώδους στόλου είχαν χειροπιαστά αποτελέσματα θα μπορούσαμε ίσως ν’ αντιληφθούμε τη σπουδή του Κιέβου. Τώρα όμως ο κίνδυνος των παράπλευρων απωλειών σε σχέση με το κόστος λίγων τυφλών χτυπημάτων κατά δεξαμενόπλοιων είναι δυσανάλογα μεγάλος». Σημειώστε πάντως, ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης, πάντως, αναφέρθηκε στις κοινές δηλώσεις του με την Βάλτονεν στον σκιώδη στόλο, αφήνοντας και ένα έμμεσο αλλά σαφές υπονοούμενο για το ουκρανικό drone. Διπλωματία…

Το μήνυμα Κ. Χατζηδάκη στο εσωτερικό της ΝΔ

Το βίντεο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και της ΝΔ Κωστή Χατζηδάκη με αφορμή την επέτειο των 47 χρόνων από την υπογραφή της συνθήκης της ΕΟΚ δεν ήταν ένα αθώο επετειακό βίντεο. Ήταν ένα σαφέστατο πολιτικό μήνυμα προς το εσωτερικό της ΝΔ «για να αντισταθούν στον λαϊκισμό και τη δημαγωγία» σε μια περίοδο που οι εσωκομματικές πιέσεις… και οι πειρασμοί είναι πολλοί. Ο λαϊκισμός είναι το εθνικό μας «καρκίνωμα» και πρέπει να το αφήσουμε στην άκρη, υποστηρίζει ο Χατζηδάκης. «Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα ήθελε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής», λέει χαρακτηριστικά. Και όποιος κατάλαβε… κατάλαβε.