Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας επί του άρθρου 35 του νομοσχεδίου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που αφορά τη διαδικασία μετατάξεων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, χαρακτήρισε «προδήλως αβάσιμη, ατελέσφορή ανυποστήριχτη και απαράδεκτη την ένσταση αντισυνταγματικότητας» την οποία είχε καταθέσει η Πλεύση Ελευθερίας, κατηγορώντας όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι «δυστυχώς έγιναν ουρά της».

Από την πλευρά τους, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης τάχθηκαν υπέρ της ένστασης αντισυνταγματικότητας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «στόχος της είναι η δημιουργία κομματικού στρατού στην ΕΥΠ για να ελέγξει περαιτέρω το δυσώδες σκάνδαλο των υποκλοπών».

«Γίνατε ουρά της Πλεύσης Ελευθερίας»

«Η Πλεύση Ελευθερίας έλαβε στις τελευταίες εκλογές 3,17% και ήταν το τελευταίο κόμμα που μπήκε στη Βουλή. Κανένα ζήτημα αντισυνταγματικότητας δεν έθεσε η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής και θα περίμενα οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης να ορθώσουν το ανάστημα τους με τρόπο ορθολογικό και να μην γίνουν ουρά της Πλεύσης Ελευθερίας. Δυστυχώς γίνατε ουρά της Πλεύσης Ελευθερίας που αναδεικνύεται σε εθνικό ηγέτη της αντιπολίτευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σκέρτσος και προσέθεσε:

«Δημοκρατία χωρίς εσωτερική και εξωτερική εθνική ασφάλεια της πατρίδας υπάρχει; ‘Όχι δεν υπάρχει είναι η απάντηση. Χωρίς την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπάρχει χώρα; Όχι. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι δεν υπάρχει δημοκρατία, χώρα ασφάλεια εσωτερικά και εξωτερικά, χωρίς την ΕΥΠ. Αλλά για να υπάρχει ασφάλεια χρειάζεται η ΕΥΠ να έχει και στελεχιακό δυναμικό για να μπορεί να ανταποκριθεί στην εθνική αποστολή της και να λειτουργεί ως ασφάλεια της χώρας», τόνισε ο κ. Σκέρτσος και αναφέρθηκε σε σειρά δράσεων στις οποίες έχει πρωτοστατήσει με επιτυχία η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για την ασφάλεια της χώρας.

Παράλληλα, ο κ. Σκέρτσος απέρριψε τις αιτιάσεις περί παραβίασης της αρχής ισότητας επισημαίνοντας ότι η ΕΥΠ, με βάση τον νόμο έχει δικό της ειδικό καθεστώς λειτουργίας.

Νωρίτερα, αιτιολογώντας το αίτημα της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Αλέξανδρος Καζαμίας, υποστήριξε ότι «το άρθρο 35 που προβλέπει τον τρόπο διορισμού και στελέχωσης της ΕΥΠ, δεν έχει καμία συνάφεια με το νομοσχέδιο και παραβιάζει την αρχή της ισότητας και το κράτος δικαίου». «Εισάγεται σε μία κρίσιμη χρονική συγκυρία που χαρακτηρίζεται από ορυμαγδό αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των υποκλοπών και την εμπλοκή στελεχών της ΕΥΠ. Να αποσυρθεί η φωτογραφική αντισυνταγματική διάταξη στόχος της οποίας είναι η ωμή παρέμβαση ελέγχου του διαβρωμένου πεδίου της ΕΥΠ», ανέφερε.

«Δημιουργείτε ένα ειδικό καθεστώς κομματικοποίησης χωρίς αξιοκρατία»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ, Δημήτρης Μάντζος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «παραβιάζει συστηματικά το Σύνταγμα», ενώ χαρακτήρισε τη διάταξη «μη συναφή με το νομοσχέδιο και ύποπτη που εγείρει νομικά και συνταγματικά ζητήματα». Όπως είπε, στόχος είναι η δημιουργία ενός πυρήνα κομματικού κράτους στην ΕΥΠ με μετατάξεις υπαλλήλων και προσωποπαγείς θέσεις ακόμα και αν δεν υπάρχον οργανικές θέσεις».

«Δημιουργείτε ένα ειδικό καθεστώς κομματικοποίησης χωρίς αξιοκρατία μια μηχανή ειδικών εξυπηρετήσεων στην ΕΥΠ, η οποία αποδεδειγμένα έχει κακοποιηθεί. Παραβιάζετε κάθε έννοια εθνικής ασφάλειας. Καμία διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών δεν προβλέπετε. Και όλα γίνονται για να συγκαλυφθούν οι ευθύνες σας στο δυσώδες σκάνδαλο των υποκλοπών», τόνισε ο κ. Μάντζος, ζητώντας την απόσυρση της.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος το ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, έκανε λόγο για «απόλυτα παραδεκτή και νόμιμη ένσταση αντισυνταγματικότητας για το κράτος δικαίου και την αρχή της ισότητας», χαρακτηρίζοντας τη διάταξη «φύλο συκής της κυβέρνησης με στόχο τη δημιουργία πέμπτης φάλαγγας στη δομή της ΕΥΠ». «Δεν διστάζετε να δημιουργήσετε προκλητικά έναν πυρήνα βαθέους κράτους στην ΕΥΠ για να στεγανοποιήσετε οποιαδήποτε πληροφορία για το δυσώδες σκάνδαλο των υποκλοπών και του predator», πρoσέθεσε ο κ. Ξανθόπουλος.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, επισήμανε ότι «το Σύνταγμα γίνεται λάστιχο από την εκάστοτε κυβέρνηση που αξιοποιεί την πλειοψηφία της». Παράλληλα εξέφρασε την αντίθεση του όχι μόνο στο άρθρο 35 για την ΕΥΠ αλλά και στο άρθρο 34 που αφορά την Προεδρία της Δημοκρατίας, δηλώνοντας ότι υπερψηφίζει την ένσταση αντισυνταγματικότητας.

«Είμαστε πάλι στο ίδιο έργο θεατές με μια ακόμα καταχρηστική αντιδημοκρατική συμπεριφορά της κυβέρνησης που φέρνει διατάξεις για παρέκκλιση του νόμου, εξυπηρετώντας συγκεκριμένα για την ίδια συμφέροντα», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΕΛ.ΛΥ, Κωνσταντίνος Χήτας.

Υπέρ της ένστασης αντισυνταγματικότητας τάχθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της «ΝΙΚΗΣ», Γιώργος Ρούντας υποστηρίζοντας ότι «πονηρά και ύπουλα η κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει ένα προσωπικό εργαλείο επιβίωσης δημιουργώντας μέσα στην ΕΥΠ κομματικό στρατό γιατί φοβάται τον δημόσιο έλεγχο στο μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος έκανε λόγο για «ξεκάθαρη παραβίαση του άρθρου 103 του Συντάγματος» τονίζοντας ότι «στόχος της κυβέρνησης είναι η δημιουργία, η μονιμοποίηση και η προστασία σώματος πραιτοριανών στην ΕΥΠ». «Η πρόσκαιρη πλειοψηφία που έχετε δεν σας προστατεύει όμως για καιρό από το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Βασίλης Υψηλάντης, απέρριψε τους ισχυρισμούς περί αντισυνταγματικής διάταξης κάνοντας λόγο «για αβάσιμη και απαράδεκτη ένσταση». Όπως είπε, «είναι μία αναγκαία ρύθμιση η οποία ήταν για 15 μέρες στη διαβούλευση, που δεν αφορά προσλήψεις αλλά μετατάξεις για το προσωπικό που ήδη υπηρετεί, δίνοντας τη δυνατότητα μετατάξεων», σημειώνοντας ότι η ΕΥΠ εξαιρείται από το νόμο και δεν υπάγεται στο ενιαίο σύστημα κινητικότητας.