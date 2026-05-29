17χρονη ΑμεΑ παρέμεινε για δύο ώρες μέσα σε λεωφορείο. Οι Αρχές ερευνούν το περιστατικό μετά από καταγγελία της μητέρας της για το αδίκημα της έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η έρευνα στρέφεται εις βάρος εργαζομένων κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με καταγγελία της 52χρονης μητέρας, η ανήλικη επιβιβάστηκε σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή για τη μεταφορά ατόμων με ΑμεΑ, προκειμένου να μεταβεί στον προορισμό της.

Ομως, σύμφωνα με την καταγγελία, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο ώστε να μετεπιβιβαστεί σε δεύτερο λεωφορείο, το οποίο θα τη μετέφερε στον τελικό προορισμό της.

Το αποτέλεσμα ήταν η 17χρονη να παραμείνει επί περίπου δύο ώρες μέσα στο όχημα, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους συνοδούς και τους υπευθύνους της μεταφοράς.

Η μητέρα της ανήλικης, όταν αντιλήφθηκε ότι το παιδί της δεν έφτασε στον προορισμό του, πήγε στην Αστυνομία και κατέθεσε μήνυση σε βάρος των εμπλεκομένων εργαζομένων.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 17χρονη παρέμεινε στο λεωφορείο.