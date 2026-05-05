Εργασίες για να γίνουν πιο φιλόξενοι οι σταθμοί του Μετρό στα άτομα με τύφλωση και άλλα σοβαρά προβλήματα όρασης, ξεκινούν το 2027.

Όπως ανακοίνωσε ο αν. υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στο Μετρό της Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε λειτουργία ψηφιακή εφαρμογή αντίστοιχη με αυτή της Ακρόπολης, καθιστώντας τους σταθμούς πιο προσβάσιμους σε άτομα με οπτική αναπηρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα γίνει ψηφιακή χαρτογράφηση των σταθμών του Μετρό, καθώς και απτικός χάρτης των διαδρομών στην ελληνική και αγγλική γραφή Braille. Να σημειωθεί ότι στη Θεσσαλονίκη έχουν τοποθετηθεί από το φθινόπωρο του ’25 σε στάσεις του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣΘ) πινακίδες ενημέρωσης στη γραφή Braille.

Δέκα δράσεις

Ο κ. Κυρανάκης παρουσίασε συνολικά δέκα δράσεις για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Το σχέδιο, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, αφορά εκτός από την ψηφιακή καθοδήγηση σε σταθμούς Μετρό, στην:

Ενίσχυση του στόλου των αστικών λεωφορείων.

Με χρηματοδότηση 129 εκατ. ευρώ, προστίθενται 210 νέα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με στόχο μείωση χρόνου αναμονής κατά 15% και ενίσχυση περιοχών με αυξημένες ανάγκες, όπως η Δυτική Αττική και η Δυτική Θεσσαλονίκη. Ολοκλήρωση έως το 2028.

Αναβάθμιση συρμών Γραμμής 1

Αναβάθμιση 10 πρόσθετων συρμών, με προσβάσιμα βαγόνια (ράμπες, ειδικές θέσεις, συστήματα συγκράτησης αμαξιδίων, προσαρμοσμένες ηχητικές ανακοινώσεις). Στόχος η μείωση της συχνότητας στα 5 λεπτά έως το 2028.

Αναβάθμιση σταθμών Γραμμής 1

Βελτιώσεις σε αποβάθρες, φωτισμό, ανελκυστήρες, ράμπες και πληροφόρηση επιβατών στους 24 σταθμούς του Ηλεκτρικού. Στόχος η αύξηση των ημερήσιων μετακινήσεων ατόμων με αναπηρία από 4.000 σε 10.000 έως το 2029.

Προμήθεια 12 νέων συρμών για Μετρό (Γραμμές 2 & 3)

Αναμένεται μείωση χρόνου αναμονής στα 3,5 λεπτά και σημαντική αύξηση της χρήσης από άτομα με αναπηρία. Ολοκλήρωση έως το 2029.

Αναβάθμιση 33 σιδηροδρομικών σταθμών

Παρεμβάσεις σε προαστιακούς και υπεραστικούς σταθμούς με ράμπες, ανελκυστήρες, απτικές επιφάνειες, φωτισμό και πληροφορίες σε Braille. Έναρξη εργασιών το 2027, ολοκλήρωση έως το 2029.

Υπηρεσίες μεταφοράς κατά παραγγελία

Ανάπτυξη υπηρεσιών μεταφορών κατά παραγγελία σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια, εξυπηρετώντας δεκάδες χιλιάδες πολίτες (ΑμεΑ, ηλικιωμένους, ευάλωτες ομάδες) με τηλεφωνική ή ψηφιακή κράτηση.

Κοινωνικό leasing οχημάτων

Μέση επιδότηση 13.000 ευρώ, με επιπλέον ενίσχυση 2.000 ευρώ για άτομα με αναπηρία και πρόσθετη επιδότηση για αγορά οικιακού φορτιστή. Στόχος η ουσιαστική μείωση του κόστους μετακίνησης.

Επιδότηση ηλεκτρικών ταξί ειδικού τύπου

Ενίσχυση έως 29.000 ευρώ για την αγορά προσβάσιμων ηλεκτρικών ταξί, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στην εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.

Ενίσχυση προσβασιμότητας με οριζόντιες παρεμβάσεις

Σε όλο το δίκτυο μεταφορών, με τεχνολογικές λύσεις, εκπαίδευση προσωπικού και συνεχή βελτίωση υπηρεσιών, με βάση τις ανάγκες των πολιτών.