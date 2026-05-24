Με ένα νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικές δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας, έδωσε μερικά νέα στοιχεία για το κόμμά του, που πρόκειται να ανακοινωθεί την ερχόμενη Τρίτη. Ο ίδιος παρουσίασε δύο από τα χρώματα που θα υπάρχουν στο λογότυπο του φορέα, ενώ εξήγησε και τους συμβολισμούς πίσω από αυτά.

Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός απηύθυνε για ακόμα μία φορά κάλεσμα προς τους πολίτες να δώσουν το παρών στην πλατεία Θησείου στις 26 Μαΐου.

Στο βίντεο, εμφανίζεται να κρατά μπάλα της FC Barcelona, ενώ μπροστά του υπάρχει κασκόλ στα χρώματα της ομάδας, επιχειρώντας να συνδέσει τα χρώματα με το κόμμα του.

Όπως αναφέρει, «το μπλε συμβολίζει την πατρίδα» και «το κόκκινο τους αγώνες», ενώ παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα για την εκδήλωση της Τρίτης, δίνοντας το στίγμα της νέας προσπάθειας: «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Τα υπόλοιπα την Τρίτη 26 Μαΐου στο Θησείο στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί».

Υπενθυμίζεται πως το πρωί του Σαββάτου έκανε ακόμα μία ανάρτηση στο Facebook, στην οποία ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε: «Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί» συνοδεύοντάς τη με μία φωτογραφία του.