Έντονη κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας και συνδικαλιστικών οργανώσεων, γύρω από τα στοιχεία που αφορούν τον αριθμό και την καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων.

Οι αποκλίσεις στον αριθμό, στον τρόπο καταμέτρησης, αλλά και στο ποια περιστατικά συνιστούν εργατικό ατύχημα, υπήρχαν επί σειρά ετών και επανήλθαν στο προσκήνιο, εξαιτίας του τραγικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Η Επιθεώρηση Εργασίας, με επίσημη ανακοίνωση, προσδιορίζει τα θανατηφόρα ατυχήματα για το 2025 σε 42, ενώ ακόμη πέντε βρίσκονται υπό διερεύνηση. Με αυτό το στοιχείο, η ανεξάρτητη αρχή αντιπαρατίθεται με την Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, η οποία ανακοίνωσε 201 θανάτους εργαζομένων στους χώρους εργασίας, με τα ατυχήματα να ξεπερνούν τις 14.000 στη διάρκεια τους έτους.

Τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, σύμφωνα με τις εκθέσεις της Επιθεώρησης Εργασίας, για το 2021 ήταν 46, για το 2022 ήταν επίσης 46, για το 2023 ήταν 47, ενώ το 2024 ήταν 48.

Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που εξέδωσε η Eurostat, τον Οκτώβριο του 2025, για τα εργατικά δυστυχήματα μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των τριών χωρών όπου παρατηρούνται τα λιγότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, πίσω μόνο από τη Γερμανία και την Ολλανδία.

Κατά την επιθεώρηση εργασίας, τα εργατικά ατυχήματα και ειδικά τα θανατηφόρα, ερευνώνται από τους Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας της Ανεξάρτητης Αρχής της Επιθεώρησης Εργασίας.

Η ανεξάρτητη αρχή σημειώνει ότι τόσο η αναγγελία των εργατικών ατυχημάτων, όσο και η όλη διαδικασία διερεύνησης, αξιολόγησης, στατιστικής ταξινόμησης και διαχείρισής τους, αποτυπώνεται λεπτομερώς στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

Παράλληλα, τηρούνται ακριβή στοιχεία όλων των σχετικών δραστηριοτήτων των Υπηρεσιών.

Την αξιοπιστία των καταγραφών των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων από την Επιθεώρηση Εργασίας εγγυώνται και οι λοιποί θεσμοί και δημόσιες υπηρεσίες που επιλαμβάνονται αυτών και εργάζονται παράλληλα με την Επιθεώρηση, προς τη διερεύνηση της αιτιώδους συνάφειας, μεταξύ του θανατηφόρου αποτελέσματος και της εξαρτημένης εργασιακής σχέσης (συγκεκριμένα οι Αστυνομικές Αρχές, οι Εισαγγελικές Αρχές και οι Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες).

Εργατικά ατυχήματα – Πώς προσδιορίζονται

Η ανεξάρτητη αρχή χαρακτηρίζει ως εργατικό ατύχημα, κάθε πρόκληση σωματικής βλάβης ή εμφάνιση νόσου ή επιδείνωση προϋπάρχουσας νόσου σε εργαζόμενο, με συνέπεια την μερική ή ολική, πρόσκαιρη ή διαρκή ανικανότητά του για εργασία ή/και τον θάνατό του, εξαιτίας ενός βίαιου εξωτερικού γεγονότος, μη σχετιζόμενου με τον οργανισμό του παθόντος, εφ’ όσον το γεγονός έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή με αφορμή αυτήν και συνδέεται με την εργασία άμεσα ή έμμεσα, με σχέση αιτίου και αποτελέσματος.

Στην περίπτωση ατυχημάτων σε βάρος ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, δεν εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, όταν το ατύχημα λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων με εγγενείς ιδιαιτερότητες.

Επιπλέον, παθολογικά συμβάντα, τα οποία παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της εργασίας και οφείλονται σε παθολογία ή ενδογενή ευαισθησία ή βαθμιαία εξασθένιση και φθορά του οργανισμού του εργαζομένου, δε νοούνται ως εργατικά ατυχήματα, εφόσον δεν συνδέονται με βίαια ή/και δυσμενή για την υγεία συμβάντα στο εργασιακό περιβάλλον.

Πηγή: OT.gr