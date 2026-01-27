Η τραγωδία στα Τρίκαλα, όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη και την μεγάλη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», φέρνουν για άλλη μία φορά στην επιφάνεια, με εμφατικό τρόπο, τις συνθήκες εργασίας και δυστυχώς τον μακρύ κατάλογο των εργατικών δυστυχημάτων που έχουν συμβεί στη χώρα μας.

Ο απολογισμός των εργατικών ατυχημάτων, τα τελευταία χρόνια, είναι τραγικός με την απώλεια 201 εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους, κατά το 2025 και τον σοβαρό τραυματισμό 332 συναδέλφων τους. Πρόκειται για ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο διογκώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, καθώς τα εργατικά ατυχήματα παραμένουν σταθερά πάνω από 14.000 ετησίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας.

«Η εικόνα των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα μας είναι πλήρως απογοητευτική έως και τρομακτική», τονίζει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας κ. Ανδρ. Στοϊμενίδης, προσθέτοντας ότι πλέον έχει λάβει διαστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης.

Η Ομοσπονδία είχε προβλέψει από το 2022, την έκρηξη των εργατικών ατυχημάτων και είχε προσδιορίσει και τον αριθμό των απωλειών, σημειώνοντας ότι αυτός θα ξεπεράσεις τους 200 θανάτους ετησίως.

Η καταγραφή των 201 απωλειών δεν αποτελεί τον τελικό απολογισμό, καθώς τα τελικά στοιχεία θα ανακοινωθούν στο τέλος Φεβρουαρίου, όταν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των περιστατικών και η διερεύνηση υποθέσεων που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ή δεν έχουν ακόμη καταγραφεί.

Σε πρόσφατη ημερίδα της Ομοσπονδίας παρουσιάσθηκαν στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, κάθε δύο ημέρες, ένας εργαζόμενος χάνει τη ζωή του.

Την ίδια ώρα, η EUROSTAT εκτιμά πως κάθε μέρα στη χώρα μας σημειώνονται 40 εργατικά ατυχήματα χωρίς η καταγραφή να είναι πλήρης.

Αρκεί να σημειωθεί ότι το 2024, ο αριθμός των θυμάτων εργατικού ατυχήματος ξεπέρασε τους 150, ενώ το 2025 κατέγραψε νέο αρνητικό ρεκόρ.

Η ομοσπονδία συνδέει την δραματική αύξηση των εργατικών ατυχημάτων με τη συνολική επιδείνωση της θέσης των εργαζομένων την τελευταία 15ετία, ενώ εκτιμά ότι το ίδιο ισχύει για μεγάλους κλάδους και επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αναφορικά με τις επαγγελματικές ασθένειες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τις συνθήκες εργασίας σε κάθε εργασιακό χώρο.

Το πρόβλημα έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας, καθώς, κάθε έτος, τα εργατικά ατυχήματα ξεπερνούν τις 14.000, κάτι που απεικονίζεται στις επίσημες εκθέσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεωρητών Εργασίας. Ένα μεγάλο μέρος από τα ατυχήματα αποδίδεται στις άθλιες συνθήκες εργασίας, αλλά και στα εξαντλητικά ωράρια εργασίας.

Ιδιαιτέρως σημαντικό και αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στα επίσημα στοιχεία της χώρας μας δεν καταγράφονται η επαγγελματική νοσηρότητα, οι επαγγελματικές ασθένειες και οι θάνατοι που προέρχονται από επαγγελματική νόσο.

Παρά ταύτα ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων βαίνει συνεχώς αυξανόμενος. Το 2023, αναγγέλθηκαν 14.920 εργατικά ατυχήματα, έναντι 14.388 το 2022 και 11.957 το 2021.

Το οικονομικό – πλην του κοινωνικού – κόστος των ατυχημάτων ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ετησίως. Τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα αντιστοιχούν, κατά σειρά, στον κλάδο του λιανικού εμπορίου εκτός οχημάτων (22,8%), στον κλάδο των καταλυμάτων (9,3%), στον κλάδο της Δημόσιας Διοίκησης και Άμυνας και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης (9,3%), στον κλάδο των δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας (6,4%), στις κατασκευές (6%), στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου εκτός οχημάτων (5,3%) και στη βιομηχανία τροφίμων (4,9%).

Την οδύνη της για τον τραγικό θάνατο εργαζομένων γυναικών και τον τραυματισμό συναδέλφων τους στο εργοστάσιο της ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα, εκφράζει η ΓΣΕΕ, η οποία σε ανακοίνωσή της, σημειώνει ότι το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα, συγκλονίζει την κοινωνία και αναδεικνύει με τον πιο δραματικό τρόπο τα διαχρονικά και σοβαρά ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Η Συνομοσπονδία ζητά την πλήρη, εις βάθος και χωρίς καμία σκιά, διερεύνηση των ακριβών αιτίων της τραγωδίας, με ευθύνη όλων των αρμόδιων αρχών, έτσι ώστε η κοινωνία, οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες των θυμάτων να μάθουν την αλήθεια.

Σε ο,τι αφορά την άνοδο των εργατικών ατυχημάτων, η ΓΣΕΕ μιλά για εκρηκτική κλιμάκωση των θανάτων στην εργασία το τελευταίο διάστημα, ενώ την ίδια στιγμή, έρευνα στην οποία συμμετέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, υπολογίζει ότι οι θάνατοι στη χώρα μας από επαγγελματικές νόσους φθάνουν τις 2.500, χωρίς να αναφέρονται ή να καταγράφονται από κανένα φορέα.

