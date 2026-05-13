Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Μετά και την πρόταση του ΠαΣοΚ για κλήτευση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός. Είχαν προηγηθεί τα αιτήματα της Πλεύσης Ελευθερίας, Νέας Αριστεράς, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ καθώς και της Νίκης. Μετά από τα αιτήματα της αντιπολίτευσης, εκτός από τον κ. Τζαβέλλα θα προσέλθει να καταθέσει και ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης.

Νωρίτερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Ολομέλεια της Βουλής απευθύνθηκε ιδιαιτέρως αιχμηρά προς το ΠαΣοΚ. «Όλα τα κόμματα πλην ΠαΣοΚ κατέθεσαν αίτημα για κλήση Τζαβέλλα και διοικητή ΕΥΠ στην επιτροπή Θεσμών» είπε αρχικά και συνέχισε λέγοντας τονίζοντας ότι «δεν θέλω να πιστέψω ότι το ΠαΣοΚ θα είναι η αιτία να μην σχηματιστούν τα 3/5 που υποχρεώνουν για το αίτημα. Αντιπρόεδρος είναι ο Δουδωνής που την άλλη φορά συμφωνούσε…Κρούω κώδωνα εγρήγορσης».

Όπως είπε, «ας καταθέσει αίτημα το ΠαΣοΚ το οποίο θα ξεκλειδώσει την κλήση τους. Αυτή είναι η θεσμική λειτουργία. Οφείλει το ΠαΣοΚ να επιτελέσει αυτή τη θεσμική λειτουργία». Κατέληξε τονίζοντας με νόημα πως «θύμα υποκλοπών ο αρχηγός του ΠαΣοΚ, το θεσμικό, το οφειλόμενο, το απαραίτητο είναι να καταθέσει αίτημα. Χρειάζονται 10 υπογραφές, χωρίς εσάς είμαστε 9, με εσάς είμαστε 12. Θα το μπλοκάρετε εσείς; Δεν το πιστεύω».

Λίγη ώρα αργότερα, με την υπογραφή των μελών της επιτροπής Δουδωνή, Λιακούλη και Μπιάγκη ζητούν «σύμφωνα με το άρθρο 43 Α του Κανονισμού της Βουλής, την κλήση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, , προκειμένου να πραγματοποιηθεί ακρόασή του για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας καθώς και του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών κ. Θεμιστοκλή Δεμίρη, για την άσκηση του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της Ε.Υ.Π.»