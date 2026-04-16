Όσοι ανέμεναν την σημερινή ημέρα για να διαπιστώσουν, εάν θα τοποθετηθεί στη Βουλή ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, μάλλον θα διαψευστούν. Ομολογώ ότι τις προηγούμενες μέρες είχαν φτάσει και στα δικά μου αυτιά τέτοιες πληροφορίες, γι’ αυτό και έσπευσα να το ψάξω, αναφέρει ο Βηματοδότης. Έμαθα λοιπόν, ότι ο κ. Σαμαράς δεν πρόκειται να τοποθετηθεί για δύο βασικούς λόγους.

Πρώτον, όπως λένε από το περιβάλλον του, «τοποθετήθηκε επαρκώς για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας, συμπεριλαμβανομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, στις αρχές Απριλίου στη Βουλή με έμφαση στις αρχές του κράτους δικαίου». Θυμίζουν δε μία αποστροφή του λόγου του : «Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει καταστεί συνώνυμη της διαφθοράς. Ηθικοί φραγμοί δεν υπάρχουν, αντιθέτως κυριαρχεί το ατομικό συμφέρον, η οίηση και η αλαζονεία παντού. Συνειδήσεις λύγισαν, ιδέες και αξίες καταπατήθηκαν». Αρα, προσθέτουν, δεν έχει να προσθέσει κάτι νέο. Υπενθυμίζουν ακόμη ότι για τις υποκλοπές, θύμα των οποίων υπήρξε και ο ίδιος, ζήτησε να του δοθούν απαντήσεις.

Δεύτερον, σύμφωνα με τον Βηματοδότη, στην διαδικασία της προ ημερησίας συζήτησης δεν προβλέπεται να πάρει τον λόγο μέλος του κοινοβουλίου υπό την ιδιότητα του πρώην πρωθυπουργού. Οπότε, Σαμαρά δεν θα έχουμε σήμερα. Εκτιμώ ότι θα έχουμε νέα του σύντομα πάντως…