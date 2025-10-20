Την ένταξη της Rosie Allimonos στην Alter Ego Media ανακοινώνει ο Όμιλος, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα Media Technology Advisor. Η Rosie Allimonos διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε θέσεις ηγεσίας σε Μέσα Ενημέρωσης, καθώς και σε εταιρείες τεχνολογίας και καινοτομίας. Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος σε κορυφαίους, παγκόσμιους οργανισμούς, όπως η Google, το BBC και η META, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη και το λανσάρισμα καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως τα YouTube Originals, Instagram Reels, Facebook Watch και BBC iPlayer.

H Rosie Allimonos ξεκίνησε την καριέρα της στο Broadcasting στο Λονδίνο το 2005, όπου ηγήθηκε του ψηφιακού μετασχηματισμού στο BBC σε πολλαπλά τμήματα και ειδικότερα στο Δράμα, την Ενημέρωση, την Ψυχαγωγία και στο παιδικό πρόγραμμα.

Στη συνέχεια μετακινήθηκε στη Google για να χτίσει από το μηδέν τα κανάλια YouTube Originals, όπου ηγήθηκε μεγάλων, πολυεπίπεδων ομάδων για την κυκλοφορία των νέων προϊόντων και υπηρεσιών μέσων της Google.

Υπήρξε βασικό μέλος των ομάδων ορισμένων από τα πιο αγαπημένα τεχνολογικά προϊόντα παγκοσμίως. Έχει δημιουργήσει ομάδες και ηγηθεί στρατηγικών συνεργασιών για τις επιτυχημένες κυκλοφορίες των BBC iPlayer στο Ηνωμένο Βασίλειο, YouTube Originals SVOD Service, YouTube Premium, YouTube 360, YouTube Live, Google VR, Facebook Watch και των μορφών περιεχομένου Video Reels και Stories του Instagram σε ολόκληρη την περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική).

Παράλληλα, είναι συν-ιδρύτρια της HERA MEDIA, μιας εταιρείας παραγωγής vidcast που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ έχει δραστηριοποιηθεί και στον χώρο του venture capital, ως Σύμβουλος του CEO της Anthemis, ενός επενδυτικού οργανισμού που πρωταγωνιστεί στον τομέα του fintech.

Μέσα από το νέο της ρόλο στην Alter Ego Media, η Rosie Allimonos θα συνδράμει στρατηγικά στη μετάβαση του Ομίλου σε ένα AI-enabled media tech group, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού, καινοτομίας και διεθνών συνεργασιών. Επιπλέον, θα συνεισφέρει στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου, υποστηρίζοντας τις επενδύσεις σε τεχνολογικές εταιρείες και ενδυναμώνοντας τη διεθνή παρουσία της Alter Ego Media.

Η Διοίκηση της Alter Ego Media καλωσορίζει τη Rosie Allimonos στον Όμιλο και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η εμπειρία, οι γνώσεις και το όραμά της θα συμβάλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.