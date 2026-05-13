Μία σημαντική δικαστική νίκη για εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές φέρνει η υπ’ αριθμόν 128/2026 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Το δικαστήριο απαγορεύει οριστικά στην Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση των 0,80 ευρώ στους λογαριασμούς «Απλό Ταμιευτήριο» και «Απλός Τρεχούμενος», κρίνοντας τη σχετική πρακτική ως παράνομη και καταχρηστική.

Η απόφαση, που εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΟΙΖΩ, κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την είσπραξη της συνδρομής και να προχωρήσει σε αντιλογισμό (επιστροφή) των ποσών που έχουν ήδη παρακρατηθεί από τους πελάτες της.

Το κόλπο με τα «ψεύτικα» προνόμια

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η Εθνική Τράπεζα επιχείρησε να βαφτίσει τους απλούς λογαριασμούς ως λογαριασμούς «προνομίων», υποστηρίζοντας ότι προσφέρει δωρεάν συναλλαγές. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε την ενημέρωση παραπλανητική, καθώς οι περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες (όπως πάγιες εντολές, IRIS έως 500€, έκδοση αντιγράφου λογαριασμού) προσφέρονταν ήδη δωρεάν στους καταναλωτές.

Η τράπεζα είχε αποστείλει επιστολές, θέτοντας δίμηνη προθεσμία εναντίωσης, ειδάλλως η χρέωση ενεργοποιείτο αυτόματα. Το Πρωτοδικείο έκρινε ότι αυτή η μεθόδευση παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας (ν. 4537/18) και επέβαλε στην τράπεζα χρηματική ποινή 50.000 ευρώ.

«Σεισμός» στο τραπεζικό σύστημα

Η απόφαση αυτή αποτελεί δεδικασμένο, που ενδέχεται να προκαλέσει «ντόμινο» εξελίξεων, καθώς η ΕΚΠΟΙΖΩ επισημαίνει ότι:

Έχει ήδη κατατεθεί παρόμοια αγωγή κατά δεύτερης συστημικής τράπεζας.

Εξετάζονται καταγγελίες για τρίτο τραπεζικό ίδρυμα που ακολουθεί την ίδια πρακτική, χωρίς καν να ενημερώσει τους πελάτες του.

Η Ένωση Καταναλωτών κατηγορεί τις τράπεζες ότι τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε «λογαριασμούς πληρωμών» με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δε ζήτησαν ποτέ.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί τους πολίτες που διατηρούν λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα:

Να ελέγξουν την κίνηση των λογαριασμών τους για να διαπιστώσουν, αν έχει γίνει ο αντιλογισμός των 0,80 ευρώ.

Να απευθυνθούν στην οργάνωση για περαιτέρω πληροφορίες, σε περίπτωση που η τράπεζα δε συμμορφωθεί άμεσα.

Να παραμείνουν σε εγρήγορση για παρόμοιες αυθαίρετες χρεώσεις που εμφανίζονται ως «συνδρομές πακέτων».

Τέλος, η οργάνωση εξαπολύει βέλη κατά των εποπτικών αρχών, καλώντας την Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς να σταματήσει να λειτουργεί ως «παρατηρητής» και να ασκήσει τον ελεγκτικό της ρόλο απέναντι στην τραπεζική αυθαιρεσία.