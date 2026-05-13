Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του μικρού Άγγελου διεκόπη προσωρινά το απόγευμα της Τετάρτης, όταν το κλίμα στην αίθουσα έγινε εκρηκτικό. Ένας ηλικιωμένος μάρτυρας, γείτονας του κατηγορούμενου, δήλωσε αδυναμία να καταθέσει, ψελλίζοντας τη λέξη «φοβάμαι».

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, άτομα από το περιβάλλον του 45χρονου προσέγγισαν μάρτυρες στους διαδρόμους των δικαστηρίων, εκτοξεύοντας απειλές: «Όποιος πει κάτι κακό για τον Χρήστο, θα δει τι θα πάθει». Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την άμεση διακοπή της διαδικασίας, καθώς ο μάρτυρας εμφανίστηκε απρόθυμος να επαναλάβει όσα είχε καταθέσει στην προανάκριση.

Σοκάρουν οι διασώστες: «Το παιδί ήταν παγωμένο, η μητέρα απαθής»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι καταθέσεις των διασωστών και της γιατρού του ΕΚΑΒ, που έφτασαν πρώτοι στο σπίτι. Η περιγραφή της γιατρού για τις τελευταίες στιγμές του παιδιού λύγισε την αίθουσα:

«Φώναξα ”Άγγελε” και μου άνοιξε τα μάτια. Πήρε μια βαθιά ανάσα και δεν ξαναεπικοινώνησε ποτέ μαζί μας», ανέφερε φανερά συγκινημένη.

Οι διασώστες περιέγραψαν ένα παιδί «παγωμένο», γεμάτο παλιά και νέα σημάδια, ενώ υπογράμμισαν την αλλόκοτη στάση των κατηγορουμένων. Όπως κατέθεσαν, ούτε η 27χρονη μητέρα ούτε ο 45χρονος σύντροφός της βρίσκονταν σε κατάσταση πανικού. Μάλιστα, η μητέρα φέρεται να αρνήθηκε να μπει στο πίσω μέρος του ασθενοφόρου δίπλα στο παιδί της, επιλέγοντας να καθίσει στη θέση του συνοδηγού.

Αλληλοκατηγορίες και αντιφάσεις

Στο εδώλιο κάθονται η 27χρονη μητέρα, ο 45χρονος πρώην σύντροφός της και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο και της βαριάς σωματικής βλάβης.

Η υπεράσπιση της μητέρας εστιάζει στη «χειριστική» προσωπικότητα του 45χρονου, με τη γιαγιά του παιδιού να καταθέτει πως η κόρη της δε θα χτυπούσε ποτέ τον Άγγελο και πως ο κατηγορούμενος ήταν εκείνος που ασκούσε βία. Από την άλλη, μάρτυρες υπεράσπισης του 45χρονου υποστήριξαν πως εκείνος «φοβόταν να καταγγείλει την κακοποίηση για να μη χάσει τη δική του κόρη».

Μαραθώνια διαδικασία υπό δρακόντεια μέτρα

Η δίκη εξελίσσεται σε μαραθώνιο, με τις καταθέσεις των γιατρών της ΜΕΘ Παίδων να έχουν ήδη «κάψει» τους κατηγορούμενους, κάνοντας λόγο για εγκαύματα από τσιγάρα και χτυπήματα από βέργα ή ζώνη. Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο, το πλήθος παραμένει συγκεντρωμένο, αποδοκιμάζοντας έντονα τους κατηγορούμενους κατά τις μεταγωγές τους.