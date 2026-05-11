24ωρη απεργία για το Δημόσιο την Τετάρτη 13 Μαϊου 2026.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι όλης της χώρας απεργούν για την αποκατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων τους μεταξύ των οποίων ο 13ος και 14ος μισθός που τους έχει περικοπεί μία δεκαπενταετία τώρα και συγκεκριμένα από την περίοδο της οικονομικής κρίσης και της επιβολής των μνημονίων.

Την 24ωρης πανελλαδική απεργία στο Δημόσιο κήρυξε η ΑΔΕΔΥ η οποία στη σχετική ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Μπροστά μας έχουμε την Πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της 13ης Μαΐου, με όλα τα αιτήματά μας, που αφορούν τους μισθούς μας, τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και των γενικότερων επιπτώσεων των πολεμικών εξελίξεων, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και την απαίτηση μονιμοποίησης των συμβασιούχων, το πειθαρχικό, την εξαγγελία για τη συνταγματική αναθεώρηση και την άρση της μονιμότητας, τα σοβαρά ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς κλπ.

Η απεργία πρέπει να αποτελέσει την οργανωμένη και μαζική αντίδραση όλων των δημοσίων υπαλλήλων, για όλα τα μέτωπα πάλης και τα αιτήματά μας (οικονομικά, θεσμικά, ασφαλιστικά).

Σ’ αυτή την κατεύθυνση καλούμε όλα τα Νομαρχιακά Τμήματα και τις Ομοσπονδίες – μέλη μας:

Να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση των εργαζομένων και την μαζική συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, που κηρύξαμε, η οποία καλύπτει όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, όλων των σχέσεων εργασίας.

Να φροντίσουν για την προπαγάνδιση της απεργίας, αξιοποιώντας όλα τα μέσα (ανακοινώσεις, πανό, αφίσα, ηλεκτρονικά μέσα κλπ).

Να συμμετέχουν στην Πανελλαδική ημέρα Δράσης την Τρίτη 12 Μαΐου, που κηρύξαμε για όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, οργανώνοντας την ημέρα αυτή περιοδείες, συγκεντρώσεις στους χώρους δουλειάς, συνεντεύξεις κλπ.

Καλούμε ιδιαίτερα τα Νομαρχιακά Τμήματα να οργανώσουν την απεργιακή συγκέντρωση την Τετάρτη 13 Μαΐου, απευθύνοντας κάλεσμα σε όλα τα Σωματεία της περιοχής τους».

Απεργιακή συγκέντρωση

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα, θα γίνει την Τετάρτη 13/5/2026, στις 10:30 π.μ., στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στην περιφέρεια σε σημεία που θα ορίσουν τα Νομαρχιακά Τμήματα της Συνομοσπονδίας.

Τι διεκδικούν οι δημόσιοι υπάλληλοι:

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης

Κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ ανεργίας

«Ξεπάγωμα» των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016–2017

Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί

Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ιδιαίτερα σε Υγεία, Παιδεία και Κοινωνική Ασφάλιση

Ουσιαστική χρηματοδότηση και ενίσχυση του ΕΣΥ

Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου

Προστασία των δημόσιων αγαθών και αντίθεση στις ιδιωτικοποιήσεις

Η λειτουργία των ΜΜΜ

Μέχρι αυτήν την ώρα δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση για τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς και αν και πως θα συμμετέχουν στην απεργία οι εργαζόμενοι τους. Ωστόσο, η απεργία αναμένεται ότι θα επηρεάσει και τις συγκοινωνίες καθώς οι εργαζόμενοι τους δεν αποκλείουν στάσεις εργασίας την ημέρα της απεργίας.