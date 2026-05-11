5 το πρωί: Ναυάγησε η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Μυστήριο με το drone στη Λευκάδα – Συναγερμός για τον χανταϊό
Παρατείνεται η αβεβαιότητα για το τέλος της σύγκρουσης στο Ιράν καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης
Η «μπάλα» για τη συμφωνία με το Ιράν στο γήπεδο του Τραμπ
- Αντιπρόταση της Τεχεράνης με ανοιχτό το μέτωπο των πυρηνικών: Η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου δείχνει διάθεση αποκλιμάκωσης, χωρίς όμως να λύνει τις βασικές διαφωνίες για το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Η Τεχεράνη προτείνει σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και νέες διαπραγματεύσεις, απορρίπτοντας πάντως τη διάλυση των πυρηνικών της εγκαταστάσεων.
- Ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση των Ιρανών: Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε δημόσια την ιρανική αντιπρόταση για συμφωνία με τις ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την «απολύτως απαράδεκτη» σε ανάρτησή του στο Truth Social. Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου ανεβάζει ξανά τους τόνους στη διπλωματική αντιπαράθεση Ουάσινγκτον-Τεχεράνης.
- Τραμπ και Σι συναντώνται με φόντο το Ιράν: Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του. Η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα Στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία ενώ το Ιράν θέλει να της δοθεί ρόλος εγγυήτριας δύναμης σε μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν.
Το θαλάσσιο ουκρανικό drone στην Λευκάδα και οι έρευνες
- Τι σηματοδοτεί ο εντοπισμός του Magura V5 στην Λευκάδα; Ενα υπερσύγχρονο θαλάσσιο drone Magura V5 εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Λευκάδα προκαλώντας πονοκέφαλο στις ελληνικές Αρχές. Αυτό εκτιμάται ότι αποτελεί απτή απόδειξη ότι η σύγκρουση Ρωσίας – Ουκρανίας, και συγκεκριμένα ο – όλο και εντεινόμενος – υβριδικός πόλεμος, επεκτείνεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα χερσαία μέτωπα αλλά και τη Μαύρη Θάλασσα, προς την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
- Τα κομμάτια του παζλ προσπαθούν να συνθέσουν οι Αρχές: Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα που εξετάζονται, το τηλεκατευθυνόμενο σκάφος έφερε εκρηκτικά και φέρεται να είχε στόχο ρωσικό εμπορικό πλοίο, χωρίς όμως να επιτευχθεί το πλήγμα. Το drone συνέχισε ακυβέρνητο την πορεία του προς τη Λευκάδα, με τις αρχές να ερευνούν τα στοιχεία από το σύστημα GPS, την κατανάλωση μπαταρίας και χειρόγραφες οδηγίες που βρέθηκαν στο εσωτερικό του.
- Ποιο άλλο σενάριο υπάρχει για το drone: Σύμφωνα με πηγή υπηρεσιών πληροφοριών στο Κίεβο που μίλησε στο «Βήμα», δύο ήταν τα βασικά σενάρια που εξετάζονταν αρχικά για την παρουσία του Magura V5 στην περιοχή: είτε είχε ως στόχο ρωσικό δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου» νοτιότερα του σημείου εντοπισμού του είτε είχε προηγουμένως καταληφθεί από ρωσικές δυνάμεις και επανατοποθετηθεί σε ελληνικά ύδατα, με σκοπό να προκαλέσει την αντίδραση των ελληνικών αρχών.
Χανταϊός: Ξεκίνησε η επιχείρηση εκκένωσης του MV Hondius
- Εκκενώνεται το «κρουαζιερόπλοιο του τρόμου»: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, αλλά και με ιδιαίτερη βιασύνη ξεκίνησε η επιχείρηση εκκένωσης του «MV Hondius», μετά τις ανησυχίες για πιθανή διασπορά του χανταϊού. Οι επιβάτες αποβιβάζονται σταδιακά υπό ιατρική επιτήρηση, ενώ οι αρχές επιχειρούν να περιορίσουν τον κίνδυνο εξάπλωσης της ασθένειας.
- Σε καραντίνα 42 ημερών οι επιβάτες μεταξύ τους και Έλληνας: Καθώς η επιχείρηση εκκένωσης ξεκίνησε στο «MV Hondius», έγινε γνωστό ότι οι επιβάτες θα τεθούν σε καραντίνα 42 ημερών, καθώς οι αρχές εφαρμόζουν αυστηρά πρωτόκολλα απομόνωσης. Ανάμεσα στους επιβαίνοντες βρίσκεται και ένας Έλληνας ταξιδιώτης. Ο Έλληνας πολίτης μεταφέρεται με την ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι: «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα».
- Δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία για τον χανταϊό: Το περιστατικό στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius» επανέφερε στο προσκήνιο τους φόβους για μια νέα πανδημία και κλιμάκιο του ΠΟΥ έσπευσε στην περιοχή. Παρότι οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, σημειώνουν ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή ειδική θεραπεία. Οι ειδικοί εξηγούν τους τρόπους μετάδοσης, τα συμπτώματα και τους λόγους που οδήγησαν τις αρχές στη λήψη ακραίων μέτρων καραντίνας.
Πυροβολισμοί έξω από μαγαζί στην Καλλιθέα
- Πυροβολισμοί έξω από νυχτερινό κέντρο: Στις Τζιτζιφιές στην Καλλιθέα σημειώθηκε επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο, όταν ένας άνδρας έβγαλε όπλο και άνοιξε πυρ κάτω από άγνωστες συνθήκες.
- Τραυματίστηκε μια γυναίκα: Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στον λαιμό μία 43χρονη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο και βρίσκεται εκτός κινδύνου, ενώ στο σημείο επικράτησε πανικός ανάμεσα σε εργαζόμενους και πελάτες.
- Άμεση επέμβαση της Αστυνομίας: Ο δράστης συνελήφθη και ισχυρές δυνάμεις της ΟΠΚΕ πραγματοποιούν έρευνες στο κατάστημα, συλλέγοντας στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό για να διαπιστωθούν τα αίτια και η εξέλιξη του περιστατικού.
Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, ισοπαλία στο Φάληρο για Ολυμπιακό-ΠΑΟΚ
- Πρωταθλήτρια Ελλάδος η ΑΕΚ: Σε ένα δραματικό φινάλε, η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 σε ένα ισορροπημένο ντέρμπι με πολλές εναλλαγές, κόντρα στον Παναθηναϊκό. Το ματς κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με την «Ένωση» να βρίσκει το γκολ που της έδωσε τη νίκη και τελικά να πανηγυρίζει τον τίτλο σε μια πολύ έντονη αναμέτρηση.
- Ισοπαλία στο Φάληρο: Σε ένα ντέρμπι με έντονο ρυθμό και πολλές ευκαιρίες, ο Ολυμπιακός ήταν πιο πιεστικός, αλλά ο ΠΑΟΚ αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικός. Οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το ματς με πίεση και κατοχή, όμως ο «Δικέφαλος» ισοφάρισε και έμεινε όρθιος, παίρνοντας σημαντικό αποτέλεσμα στη μάχη της βαθμολογίας.
- Πρωταθλήτρια η Μπαρτσελόνα για 29η φορά: Η Μπαρτσελόνα κυριάρχησε στο«Καμπ Νου», κράτησε τον έλεγχο του ρυθμού και εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της για να φτάσει σε καθαρή νίκη. Με αυτό το αποτέλεσμα σφράγισε και μαθηματικά τον τίτλο στην Ισπανία, επιστρέφοντας στην κορυφή της La Liga, αφήνοντας πίσω της τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0.
