Ενα γήπεδο (Καραϊσκάκη), μια ομάδα (Ολυμπιακός) και ένας παίκτης (Κωνσταντέλιας). Το αστέρι του ΠΑΟΚ ήταν… τα πάντα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου και μόνος του γλίτωσε τον Δικέφαλο από την ήττα.

Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ ανώτερος από την αρχή ως το τέλος, είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, έναν κακό Ελ Καμπί και τελικά σκόραρε με τον Ροντινέι όταν συμπληρώθηκε μια ώρα. Οι Πειραιώτες είχαν και την ατυχία να χάσουν τον Ποντένσε με τραυματισμό στο καλύτερό του παιχνίδι.

Ο Κωνσταντέλιας ισοφάρισε λίγο αργότερα και έδωσε το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση στην ομάδα του, ενώ η μάχη του τίτλου ολοκληρώθηκε, καθώς η ΑΕΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό.

Στο 5ο λεπτό ο Ολυμπιακός απείλησε, με το Ποντένσε να πασάρει στον Τσικίνιο πάρα πολύ έξυπνα και εκείνον να εκτελεί και να στέλνει τη μπάλα εκατοστά από το κάθετο δοκάρι του Παβλένκα.

Οι Πειραιώτες ήταν πολύ καλύτεροι επιθετικά και πλησίαζαν συχνά την περιοχή, με τον Ποντένσε να κάνει εξαιρετικές ενέργειες. Ο Μεντιλίμπαρ ζητούσε γκολ.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία χάθηκε στο 23′. Ο Πιρόλα έβγαλε επική πάσα στον Ελ Καμπί, εκείνος βγήκε τετ-α-τετ και έχασε τεράστια ευκαιρία, προσπαθώντας να κρεμάσει τον Παβλένκα. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Ολυμπιακός έχασε απίθανη τριπλή ευκαιρία, με τον Παβλένκα να νικά τους Ποντένσε – Τσικίνιο και τον Κοστίνια να αστοχεί με την τρίτη.

Ο Ολυμπιακός είχε φοβερό ρυθμό, αλλά δεν έβρισκε το γκολ. Ο Ποντένσε χτύπησε στο κεφάλι μετά από σύγκρουση με τον Μπρούνο και μετά από μια διακοπή, επέστρεψε.

Ο Δικέφαλος του Βορρά έγινε για πρώτη φορά απειλητικός στο 28′, με τον Κένι να εκτελεί από καλή θέση, πολύ άστοχα.

Στο 31′, ο Ποντένσε αποχώρησε αναγκαστικά, δίνοντας τη θέση του στον Μαρτίνς. Εκτοτε, ο ρυθμός έπεσε σημαντικά και το παιχνίδι… καταστράφηκε, με τις ομάδες να πηγαίνουν χωρίς σκορ στα αποδυτήρια.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με νέα ευκαιρία… ερυθρόλευκης απόχρωσης. Ο Παβλένκα έκανε λάθος, έστειλε τη μπάλα στον Ροντινέι και ο Ελ Καμπί βρέθηκε σε πολύ καλή θέση εκτέλεσης, αλλά βρήκε τον Κετζιόρα ποτ ήταν προ της γραμμής. Οι Πειραιώτες έμειναν ψηλά στην περιοχή του ΠΑΟΚ, αλλά και πάλι αστόχησαν.

Μετά από διακοπή λόγω έντασης, ο Κοστίνα πέρασε απίθανη πάσα στον Ελ Καμπί, εκείνος την έδωσε στον Μαρτίνς, που δε μπόρεσε να σκοράρει σε δύο προσπάθειες. Ολα αυτά στο 57′. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Τσικίνιο έχασε νέα ευκαιρία με τον Τσικίνιο.

Ο Ολυμπιακός ήταν… η μοναδική ομάδα στο χορτάρι και στο 61′ βρήκε το γκολ. Ο Εσε έκανε μαγική σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Ροντινέι πήρε την κεφαλιά για το 1-0.

Στο 64′ ο Ολυμπιακός έχασε αδιανόητη ευκαιρία. Ο Ελ Καμπί έκλεισε, πήγε να σπάσει, αλλά παρότι είχε χώρο, ο Παβλένκα τον πρόλαβε και έσωσε για τα καλά τον ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός προσπαθούσε όλο το ματς για να βρει ένα γκολ και μετά να το φάει… με μια φάση. Μετά από μια καραμπόλα η μπάλα πήφε στον Μπάμπα και εκείνος σέντραρε συρτά, με τον Κωνσταντέλια να μπαίνει στην πορεία της μπάλας και να σκοράρει για το 1-1.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο ΠΑΟΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία με κοντινό σουτ του Κένι μετά από πολύ ωραία συνεργασία.

Στο 77′, ο Κωνσταντέλιας πήρε και πάλι τη μπάλα, χόρεψε τον Κωνσταντέλια και σούταρε από τα όρια της περιοχής, με τον Τζολάκη σώζει.

Στο 79ο λεπτό ήταν η σειρά του Ολυμπιακού να απειλήσει. Ο Ροντινέι σέντραρε στα όρια της μικρής περιοχής, ο Μαρτίνς βρήκε τη μπάλα, όμως αυτή κατέληξε οριακά εκτός εστίας.

Επτά λεπτά αργότερα, ο ρέφερι έδωσε πέναλτι στον ΠΑΟΚ για χέρι του Ρέτσου, κάνοντας ένα προφανές λάθος, αφού δεν υπήρχε καμία απολύτως παράβαση. Ο VAR του υπέδειξε το λάθος και εκείνος πήρε πίσω την απόφαση.

Στο 93′, ο Ταρέμι σκόραρε, όμως ήταν πολύ μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό.