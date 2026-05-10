Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ως απαράδεκτη την πρόταση του Ιράν για μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για την λήξη του πολέμου. Με μια ανάρτηση του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε πως: «Μόλις διάβασα την απάντηση των αποκαλούμενων «εκπροσπώπων» του Ιράν. Δεν μου αρέσει – ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα η Wall Street Journal στο liveblog της για τον πόλεμο στο Ιράν είχε αναφέρει ότι στην ιρανική αντιπρόταση δεν περιλαμβανόταν καμία δέσμευση για το ουράνιο της χώρας, καθώς το ζήτημα αυτό μετατίθετο προς επίλυση αργότερα. Η ανάρτηση Τραμπ και η απόρριψη της ιρανικής πρότασης αναμένεται να αυξήσει την αβεβαιότητα σχετικά με το τέλος της σύγκρουσης παρατείνοντας το αδιέξοδο και φέρνοντας πιο κοντά το ενδεχόμενο κλιμάκωσης.