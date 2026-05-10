Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Το Ιράν απάντησε μέσω Πακιστάν στην αμερικανική πρόταση που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος διαρκεί περισσότερο από δύο μήνες μετέδωσαν την Κυριακή το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA και διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.

Σύμφωνα με την ιρανική πρόταση, η τρέχουσα φάση των διαπραγματεύσεων θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στην παύση των εχθροπραξιών στην περιοχή και από τις διάφορες αναφορές προκύπτει ότι τα υπόλοιπα θέματα θα τεθούν στο τραπέζει σταδιακά. Η πρόταση που κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες προέβλεπε τον επίσημο τερματισμό του πολέμου πριν από την έναρξη συνομιλιών για πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Πηγές και από τις δύο πλευρές δήλωσαν στο Reuters ότι οι τελευταίες ειρηνευτικές προσπάθειες στοχεύουν σε ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ενώ θα συνεχίζονται οι συζητήσεις για μια πιο ολοκληρωμένη συμφωνία, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει δύσκολα ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Νέες αναφορές για drones και το αδιέξοδο στα Στενά που παραμένει

Παρά όμως την εξέλιξη αυτή που έρχεται έπειτα από περίπου 48 ώρες σχετικής ηρεμίας, αναφορές έκαναν λόγο για εντοπισμό εχθρικών drones πάνω από αρκετές χώρες του Κόλπου, ενώ η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη.

Η είδηση που προκάλεσε μια κάποια ελπίδα σχετικά με την κατάσταση είναι πως το πλοίο μεταφοράς LNG Al Kharaitiyat, που διαχειρίζεται η QatarEnergy, πέρασε με ασφάλεια από τα Στενά και κατευθυνόταν προς το λιμάνι Πορτ Κάσιμ του Πακιστάν, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακών αναλύσεων Kpler. Πρόκειται για το πρώτο καταριανό πλοίο που μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο και διασχίζει τα Στενά από την έναρξη του πολέμου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Πηγές ανέφεραν νωρίτερα ότι η μεταφορά, η οποία προσέφερε κάποια ανακούφιση στο Πακιστάν μετά από κύμα διακοπών ρεύματος λόγω της διακοπής ζωτικών εισαγωγών φυσικού αερίου, είχε εγκριθεί από το Ιράν ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη με το Κατάρ και το Πακιστάν, που λειτουργούν ως μεσολαβητές στον πόλεμο.

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες για να σπάσει το αδιέξοδο μεταξύ των δύο πλευρών και τη διέλευση του καταριανού δεξαμενόπλοιου φυσικού αερίου, η απειλή για τις θαλάσσιες οδούς και τις οικονομίες της περιοχής παραμένει οξεία.

Την Κυριακή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν δύο drones που προέρχονταν από το Ιράν, ενώ το Κατάρ καταδίκασε επίθεση με drone που έπληξε φορτηγό πλοίο προερχόμενο από το Άμπου Ντάμπι στα χωρικά του ύδατα. Το Κουβέιτ υποστήριξε ότι η αεράμυνά του αντιμετώπισε εχθρικά drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο του.

Η Τεχεράνη έχει σε μεγάλο βαθμό εμποδίσει τη διέλευση μη ιρανικών πλοίων από τα στενά Στενά του Ορμούζ, από όπου πριν από τον πόλεμο περνούσε το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και τα οποία έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά σημεία πίεσης του πολέμου.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, ο οποίος συζήτησε το Σάββατο στο Μαϊάμι με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε στον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ότι η χρήση των Στενών του Ορμούζ ως «εργαλείου πίεσης» θα επιδεινώσει μόνο την κρίση.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία, του τόνισε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο, ανέφερε την Κυριακή το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, χωρίς να διευκρινίσει την ακριβή ημερομηνία της συνομιλίας.

Η στάση των ΗΠΑ και οι πιέσεις στον Τραμπ

Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να επισκεφθεί την Κίνα αυτή την εβδομάδα, αυξάνονται οι πιέσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει προκαλέσει παγκόσμια ενεργειακή κρίση και αποτελεί αυξανόμενη απειλή για την παγκόσμια οικονομία. Η Ουάσινγκτον επέβαλε αποκλεισμό σε ιρανικά πλοία τον περασμένο μήνα, αλλά η Τεχεράνη μέχρι στιγμής καθυστερεί να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις για τερματισμό του πολέμου, τη στιγμή που δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η σύγκρουση είναι αντιδημοφιλής στους Αμερικανούς ψηφοφόρους που αντιμετωπίζουν ολοένα υψηλότερες τιμές καυσίμων.

Αξιολόγηση της CIA ανέφερε ότι το Ιράν δεν θα αντιμετώπιζε σοβαρή οικονομική πίεση από έναν αμερικανικό αποκλεισμό πριν περάσουν περίπου άλλοι τέσσερις μήνες, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που γνωρίζει το θέμα.

Ανώτερος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών χαρακτήρισε ψευδείς τους «ισχυρισμούς» σχετικά με την ανάλυση της CIA, που δημοσιεύθηκαν αρχικά στην Washington Post.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης βρει περιορισμένη διεθνή στήριξη στη σύγκρουση, καθώς σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αρνήθηκαν τις εκκλήσεις να στείλουν πλοία για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς πλήρη ειρηνευτική συμφωνία και διεθνώς εγκεκριμένη αποστολή.

Μετά τη συνάντησή του με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι την Παρασκευή, ο Ρούμπιο αναρωτήθηκε γιατί η Ιταλία και άλλοι σύμμαχοι δεν στηρίζουν τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να ανοίξει ξανά τα Στενά, προειδοποιώντας για επικίνδυνο προηγούμενο εάν επιτραπεί στην Τεχεράνη να ελέγχει μια διεθνή θαλάσσια οδό.

Η Βρετανία, η οποία συνεργάζεται με τη Γαλλία σε πρόταση για τη διασφάλιση ασφαλούς διέλευσης από τα Στενά μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι αναπτύσσει πολεμικό πλοίο στη Μέση Ανατολή ενόψει μιας τέτοιας πολυεθνικής αποστολής.