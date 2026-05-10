Το Ιράν απέστειλε επίσημα πολυσέλιδη απάντηση στην τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα δικά του αιτήματα και διατηρώντας όμως σε αυτήν τις σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές, σύμφωνα με τηςν Wall Street Journal που επικαλείται πρόσωπα που γνωρίζουν το περιεχόμενο της απάντησης.

Η τελευταία ιρανική απάντηση δεν απαντά στο αμερικανικό αίτημα για εκ των προτέρων δεσμεύσεις σχετικά με το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και των αποθεμάτων του εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας. Αντίθετα, η Τεχεράνη προτείνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών και το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ στη διεθνή εμπορική ναυσιπλοΐα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αίρουν τον αποκλεισμό σε ιρανικά πλοία και λιμάνια, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Τι θέλει το Ιράν για το ουράνιο

Τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μέσα στις επόμενες 30 ημέρες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Το Ιράν προτείνει μέρος του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του να αραιωθεί και το υπόλοιπο να μεταφερθεί σε τρίτη χώρα.

Η απάντηση του Ιράν, η οποία παραδόθηκε στον διαμεσολαβητή Πακιστάν και στη συνέχεια διαβιβάστηκε στην Ουάσινγκτον, ζητά εγγυήσεις ότι το ουράνιο που θα μεταφερθεί θα επιστραφεί σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων ή αν οι ΗΠΑ αποχωρήσουν από τη συμφωνία σε μεταγενέστερο στάδιο, ανέφεραν οι πηγές.

Το Ιράν δήλωσε επίσης πρόθυμο να αναστείλει τον εμπλουτισμό ουρανίου, αλλά για μικρότερο χρονικό διάστημα από το μορατόριουμ 20 ετών που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, απέρριψε το ενδεχόμενο αποσυναρμολόγησης των πυρηνικών του εγκαταστάσεων.