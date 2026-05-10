Η Ισπανία έθεσε σε εφαρμογή το πρωί της Κυριακής (10/5) το περίπλοκο σχέδιο εκκένωσης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο στα ανοιχτά της Τενερίφης, μετά το θανατηφόρο ξέσπασμα του χανταϊού.

Η Μαδρίτη, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του ΠΟΥ και της ΕΕ, ανέλαβε τον κεντρικό συντονισμό της διεθνούς επιχείρησης, μετατρέποντας το τοπικό λιμάνι σε μια αυστηρά ελεγχόμενη υγειονομική ζώνη.

Τι γίνεται με τον Έλληνα επιβάτη

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ανακοίνωσε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας, Μόνικα Γκαρσία, η επιχείρηση εξελίσσεται «ανά εθνικότητα» και με βάση την άφιξη των ειδικών αεροσκαφών.

Οι πρώτες αναχωρήσεις: Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Ισπανών στη Μαδρίτη, σειρά έχουν οι Ολλανδοί επιβάτες.

Ο Έλληνας επιβάτης: Όπως διευκρινίστηκε, ο Έλληνας που επέβαινε στο πλοίο θα απομακρυνθεί με την ίδια πτήση που θα παραλάβει τους πολίτες από την Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Γερμανία.

Το χρονοδιάγραμμα: Θα ακολουθήσουν οι επιβάτες από Τουρκία, Γαλλία, Βρετανία και ΗΠΑ, ενώ η επιχείρηση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, με την άφιξη αεροσκάφους από την Αυστραλία για τους πολίτες της Ωκεανίας και της Ασίας.

Δρακόντεια μέτρα στο λιμάνι της Γραναδίγια

Η διαδικασία αποβίβασης θυμίζει χειρουργική επέμβαση. Οι επιβάτες μεταφέρονται στην ξηρά με μικρές λέμβους σε ομάδες των πέντε ατόμων, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Από εκεί, επιβιβάζονται απευθείας σε λεωφορεία με προορισμό το αεροδρόμιο.

Οι Αρχές διαβεβαιώνουν ότι οι επιβάτες που απομακρύνονται δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, ωστόσο η μεταφορά τους γίνεται με στρατιωτικά και ειδικά ναυλωμένα αεροσκάφη, καθώς όλοι θεωρούνται «επαφές υψηλού κινδύνου». Με την άφιξή τους στις χώρες προορισμού, θα οδηγηθούν σε νοσοκομεία για την προβλεπόμενη καραντίνα 42 ημερών.

Μυστήριο η προέλευση του ιού

Παρά την τραγική κατάληξη τριών επιβατών (ενός ζευγαριού Ολλανδών και ενός Γερμανού), η υγειονομική έκθεση των Ισπανών ειδικών που επιβιβάστηκαν στο MV Hondius είναι καθησυχαστική ως προς τις συνθήκες πάνω στο σκάφος.

Δεν εντοπίστηκαν ίχνη ποντικών, που αποτελούν τον κύριο φορέα του ιού, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο ή της μόλυνσης πριν την επιβίβαση. Επίσης το πλοίο κρίθηκε καθαρό και οι συνθήκες υγιεινής επαρκείς.

Μόλις ολοκληρωθεί η εκκένωση των 150 επιβατών, στο πλοίο θα παραμείνουν 30 μέλη του πληρώματος. Το MV Hondius θα αποπλεύσει αμέσως μετά για την Ολλανδία, όπου θα υποβληθεί σε καθολική και εξειδικευμένη απολύμανση πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία.