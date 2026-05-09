Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Το Ιράν αμφισβήτησε σήμερα τη σοβαρότητα της αμερικανικής διπλωματίας στις διαβουλεύσεις που διεξάγονται για την εξεύρεση μιας διεξόδου στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, χωρίς πάντως να κάνει κάτι γνωστό σχετικά με την απάντησή του στην τελευταία πρόταση της Ουάσινγκτον.

Ένα μήνα μετά την έναρξη της ισχύος μιας εκεχειρίας, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί έκανε γνωστό τον σκεπτικισμό του στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, την επομένη νέων συγκρούσεων στα ύδατα του Κόλπου.

«Η πρόσφατη κλιμάκωση των εντάσεων από τις αμερικανικές δυνάμεις και οι πολλαπλές παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός ενισχύουν τις υποψίες για τα κίνητρα και για τη σοβαρότητα της αμερικανικής πλευράς στην οδό της διπλωματίας», δήλωσε ο Αραγτσί, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει από την πλευρά του χθες, Παρασκευή, ότι περιμένει το βράδυ μια απάντηση των Ιρανών σε μια πρόταση που έχει στόχο να τεθεί ένα μόνιμο τέλος στις εχθροπραξίες.

«Θα πρέπει να λάβω μια επιστολή απόψε, συνεπώς θα δούμε πώς θα πάει αυτό», είχε διαβεβαιώσει τους δημοσιογράφους.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ είχε από την πλευρά του δηλώσει, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, πως το Ιράν εξακολουθεί να μελετά την αμερικανική πρόταση.

Συγκρούσεις στη θάλασσα

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες, Παρασκευή, ότι «εξουδετέρωσαν» από αέρος δύο ιρανικά πετρελαιοφόρα στον κόλπο του Ομάν, πύλη εισόδου στα στενά του Ορμούζ.

Μολονότι τα πλοία ήταν κενά φορτίου, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις, οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση που είναι αρμόδια για την περιοχή (CENTOM) δείχνουν στήλες πυκνού καπνού να υψώνονται από τα πλοία.

Η Τεχεράνη κατήγγειλε στον ΟΗΕ μια «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας.

Στρατιωτική πηγή την οποία επικαλείται το πρακτορείο Tasnim επιβεβαίωσε ότι οι ιρανικές δυνάμεις απάντησαν. «Έπειτα από μια περίοδο ανταλλαγών πυρών, οι συγκρούσεις έχουν αυτή τη στιγμή σταματήσει και η ηρεμία έχει επανέλθει», δήλωσε.

Κατάσταση σχετικής ηρεμίας σήμερα στα στενά του Ορμούζ

Μία κατάσταση σχετικής ηρεμίας επικρατεί σήμερα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι ΗΠΑ ανέμεναν την απάντηση του Ιράν στις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό της πολεμικής αναταραχής που διαρκεί για δύο και πλέον μήνες, αλλά και για την έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες ότι η Ουάσινγκτον ανέμενε μία απάντηση εντός ωρών.

Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει μία εδώ και πολύ καιρό αναμενόμενη επίσκεψη στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα, υπάρχει κλιμακούμενη πίεση για τον καθορισμό μιας γραμμής, αναφορικά με τη συνέχιση της πολεμικής διαμάχης, η οποία προκαλεί αναταραχή στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, αποτελώντας μία κλιμακούμενη απειλή για την παγκόσμια οικονομία.