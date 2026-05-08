Η ένταση συνεχίζεται στα Στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως χτύπησαν δύο δεξαμενόπλοια που προσπαθούσαν να μπουν σε ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν. Από την πλευρά του το Ιράν έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM ένα F/A-18 Super Hornet χτύπησε δύο πετραιολοφόρα χωρίς φορτίο υπό ιρανική σημαία. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επισημαίνει ότι τα χτυπήματα ήταν ακριβείας και είχαν στόχο τους καπνοδόχους των πλοίων.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν προσηλωμένες στην πλήρη επιβολή του αποκλεισμού των πλοίων που εισέρχονται ή εξέρχονται από το Ιράν», δήλωσε ο Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της CENTCOM. «Οι άρτια εκπαιδευμένοι άνδρες και γυναίκες μας που φορούν τη στολή κάνουν απίστευτη δουλειά.»

«Το Ιράν δε λυγίζει στην πίεση»

Σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι «οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ στις πιέσεις» και αμφισβήτησε αν οι ενέργειες των ΗΠΑ αποτελούν μια χονδροειδή τακτική πίεσης ή το αποτέλεσμα «ενός σπασίκλα που για άλλη μια φορά ξεγελά τον Πρόεδρο των ΗΠΑ».

«Κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι ΗΠΑ επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια», δήλωσε ο Αραγτσί.

Ο Αραγτσί καυχήθηκε επίσης ότι το απόθεμα πυραύλων και η ικανότητα εκτόξευσης του Ιράν βρισκόταν στο «120%» των προπολεμικών επιπέδων, επισυνάπτοντας στιγμιότυπο από ένα δημοσίευμα αμερικανικής εφημερίδας που ανέφερε ότι η CIA διαπίστωσε ότι το Ιράν κατάφερε να διατηρήσει μεγαλύτερο μέρος του οπλισμού του μετά την αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία βομβαρδισμών από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.