Σε μια κρίσιμη καμπή για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι αναμένουν εντός της ημέρας την επίσημη τοποθέτηση της Τεχεράνης επί της τελευταίας πρότασης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Κόλπο.

Η διπλωματική αυτή κινητικότητα εκτυλίσσεται εν μέσω σοβαρών στρατιωτικών συμπλοκών στα Στενά του Ορμούζ και νέων επιθέσεων με πυραύλους και drones κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη διαμηνύουν πως βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια τελική συμφωνία.

«Αναμένουμε την απάντηση της ιρανικής πλευράς εντός της ημέρας», δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, από τη Ρώμη. «Ελπίζουμε σε μια τοποθέτηση που θα επιτρέψει τη δρομολόγηση μιας ουσιαστικής διαπραγματευτικής διαδικασίας» επεσήμανε.

Η αμερικανική πρόταση προβλέπει τον επίσημο τερματισμό του πολέμου σε πρώτο στάδιο, μεταθέτοντας την επίλυση ακανθωδών ζητημάτων –όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν– σε δεύτερο χρόνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ, σημειώνοντας πως η Τεχεράνη έχει αποδεχθεί σιωπηρά τον όρο για τη μη απόκτηση πυρηνικού οπλισμού.

Οι φόβοι για περιφερειακή ανάφλεξη

Στο πεδίο των επιχειρήσεων, η ένταση κορυφώθηκε όταν αμερικανικά αντιτορπιλικά δέχθηκαν πυρά κατά τη διέλευσή τους από το Στενό του Ορμούζ.

Η σύγκρουση επεκτάθηκε και στο έδαφος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η αεράμυνα των ΗΑΕ αναχαίτισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους και τρία drones, σε μια ενέργεια που το Αμπού Ντάμπι χαρακτήρισε ως «σημαντική κλιμάκωση». Οι επιθέσεις αυτές φαίνεται να συνδέονται με την αναγγελία –και μετέπειτα αναστολή– της αμερικανικής επιχείρησης «Project Freedom» για τη συνοδεία πλοίων στην περιοχή.

Παρά το εκρηκτικό κλίμα, ο Λευκός Οίκος εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος. Η προτεινόμενη συμφωνία εστιάζει στην άμεση κατάπαυση του πυρός και την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, του σημαντικότερου παγκόσμιου διαύλου για τη μεταφορά ενέργειας.

Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας, ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε: «Ενδέχεται να μη συμβεί, αλλά θα μπορούσε να επιτευχθεί ανά πάσα στιγμή».