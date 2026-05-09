Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Σήμερα, Σάββατο 9 Μαΐου 2026, η Αθήνα παραδίδεται στους ήχους της metal, καθώς οι θρυλικοί Metallica ξεκινούν την παγκόσμια περιοδεία τους από την καρδιά της Ελλάδας. Μετά από 16 ολόκληρα χρόνια αναμονής, το συγκρότημα επιστρέφει για την 5η και πιο εντυπωσιακή του εμφάνιση στη χώρα μας.

Το Ολυμπιακό Στάδιο αναμένεται να γεμίσει ασφυκτικά, με περισσότερους από 80.000 θεατές να καταφθάνουν από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η «προθέρμανση» ξεκίνησε ήδη από την Παρασκευή στην Τεχνόπολη, όπου χιλιάδες θαυμαστές σχημάτισαν ατελείωτες ουρές στο pop-up store για να εξασφαλίσουν συλλεκτικά αναμνηστικά και limited edition αφίσες.

Η εντυπωσιακή κυκλική σκηνή 360° έχει στηθεί στο κέντρο του γηπέδου, υποσχόμενη μια καθηλωτική οπτικοακουστική εμπειρία από κάθε γωνία του σταδίου.

Το πρόγραμμα της συναυλίας

Οι πόρτες ανοίγουν στις 16:00 και η ροή της βραδιάς έχει ως εξής:

18:00 : Opening act από τους εκρηκτικούς Knocked Loose.

: Opening act από τους εκρηκτικούς Knocked Loose. 19:00 : Τη σκυτάλη παίρνουν οι Gojira, ανεβάζοντας την ένταση στα ύψη.

: Τη σκυτάλη παίρνουν οι Gojira, ανεβάζοντας την ένταση στα ύψη. 20:30: Οι Metallica ανεβαίνουν στη σκηνή για το κεντρικό show.

Πιστοί στις αξίες τους, οι Metallica διαθέτουν μέρος των εσόδων της συναυλίας στο ίδρυμά τους, «All Within My Hands». Από το 2017, το ίδρυμα έχει προσφέρει πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης (Metallica Scholars), την καταπολέμηση της πείνας και την ανακούφιση θυμάτων από φυσικές καταστροφές.

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η διοίκηση του ΟΑΚΑ, ενημερώνει ότι θα υπάρξουν τροποποιήσεις στη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και των χώρων στάθμευσης.

Η ανακοίνωση

«Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης προσέλευσης επισκεπτών κατά το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου 2026 στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), και έχοντας πάντοτε ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των αθλητριών, των αθλητών, των αθλουμένων, των επισκεπτών και των φιλάθλων, θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα προγράμματα λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και στους χώρους στάθμευσης σε ολόκληρο το Ολυμπιακό Συγκρότημα.

Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης και της ομαλής διεξαγωγής των δραστηριοτήτων, θα θέλαμε θερμά τη συνεργασία και τη συμβολή όλων, ώστε η παρουσία και η επίσκεψή σας στο ΟΑΚΑ να αποτελέσει μία ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία.

Παρακαλούμε θερμά για την πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων αρχών και του προσωπικού του ΟΑΚΑ, ενώ συνιστάται, όπου είναι εφικτό, η αποφυγή προσέγγισης του Ολυμπιακού Συγκροτήματος με ιδιωτικά οχήματα, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση της περιοχής.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση, τη συνεργασία και τη συμβολή σας στην εύρυθμη λειτουργία του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών. Συνιστάται η αποφυγή προσέγγισης με ιδιωτικά οχήματα Διευκολύνουμε την κυκλοφορία – Αποσυμφορούμε την περιοχή».

Παρατείνονται τα δρομολόγια στο μετρό

Τροποποιήσεις ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ στα δρομολόγια των συρμών το Σάββατο (9/5) λόγω της μεγάλης συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ.

Η ΣΤΑ.ΣΥ ανακοίνωσε ότι θα παραταθούν τα δρομολόγια ανάλογα με τη ροή αποχώρησης όσων βρεθούν στη συναυλία.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου, για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας Metallica στο ΟΑΚΑ, θα υπάρξει, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, παράταση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον συρμούς.

Υπενθυμίζουμε, πως το Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές- επιβάτες μπορούν να κάνουν χρήση και αυτών», αναφέρει η ανακοίνωση.