Η συναυλία των Metallica το Σάββατο αναμένεται να φέρει περίπου 70.000 θεατές στο ΟΑΚΑ. Όσοι από εκείνους επιλέξουν να ανέβουν στο Ολυμπιακό Στάδιο χρησιμοποιώντας τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα υπάρξει παράταση δρομολογίων στη γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ).

Μάλιστα, η ΣΤΑΣΥ ενημέρωσε πως θα υπάρξει ενίσχυση των δρομολογίων με επιπλέον συρμούς οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ: «Σας ενημερώνουμε, πως το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου, για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας Metallica στο ΟΑΚΑ, θα υπάρξει,ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, παράταση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον συρμούς. Υπενθυμίζουμε, πως το Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές- επιβάτες μπορούν να κάνουν χρήση και αυτών».