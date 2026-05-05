Λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ τέθηκαν σε κυκλοφορία λίγα επιπλέον εισιτήρια. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά πρόκειται για εισιτήρια που είχαν δεσμευτεί για τις ανάγκες της διοργάνωσης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η επίσημη ανακοίνωσή τους: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το tour απελευθέρωσε έναν περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων που είχαν δεσμευτεί για λόγους παραγωγής, ώστε να απολαύσετε τους Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών το Σάββατο 9 Μαΐου», παραπέμποντας το κοινό στον σχετικό ηλεκτρονικό σύνδεσμο για την αγορά τους.

Υπενθυμίζουμε ότι για τη συναυλία είχαν εξαντληθεί τα εισιτήρια μέσα σε λίγες ώρες από την κυκλοφορία τους. Ωστόσο, τα νέα διαθέσιμα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε λιγότερη από μία ώρα.