Τρεις εκδρομείς που έκαναν πεζοπορία, οι δύο από τους οποίους ξένοι, έχασαν τη ζωή τους, ενώ αγνοείται η τύχη αρκετών ακόμα, μετά τη σημερινή έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο στο νησί Χαλμαχέρα της Ινδονησίας, στις Μολούκες Νήσους, στο ανατολικό τμήμα του αρχιπελάγους, δήλωσε αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης. «Υπάρχουν τρεις νεκροί, δύο ξένοι και ένας κάτοικος του νησιού Τερνάτε», στην ανατολική Ινδονησία, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Kompas TV ο Έρλιχσον Πασαρίμπου, αρχηγός της αστυνομίας της επαρχίας της Βόρειας Χαλμαχέρα, στις Μολούκες Νήσους.

Η τύχη αρκετών εκδρομέων που έκαναν πεζοπορία αγνοείται μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο στο νησί Χαλμαχέρα της Ινδονησίας, στις Μολούκες Νήσους, στο ανατολικό τμήμα του αρχιπελάγους, ανακοίνωσαν στα Γαλλικό Πρακτορείο μέλη των υπηρεσιών διάσωσης. «Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αναζητούνται μια εικοσαριά άνθρωποι», δήλωσε τηλεφωνικά ο Ιουάν Ραμντάνι, υπεύθυνος των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, διευκρινίζοντας ότι ένα σύννεφο καπνού έφθασε σε ύψος δέκα χιλιομέτρων.

«Η ομάδα μας βρίσκεται καθ’ οδόν. Δεν ξέρουμε ακόμα αν υπάρχουν τραυματίες», πρόσθεσε. Ο ίδιος δε, διευκρίνισε ότι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν όλοι πεζοπορία, μολονότι η περιοχή είχε κλείσει για τους επισκέπτες από τις 17 Απριλίου, όταν οι επιστήμονες είχαν παρατηρήσει αύξηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

INFO GUNUNG ERUPSI ! Terjadi erupsi "GUNUNG DUKONO" – Maluku Utara pada hari Jumat, 08 Mei 2026, pukul 07:41 WIT dengan tinggi kolom abu letusan teramati ± 10000 m di atas puncak (± 11087 m di atas permukaan laut), berwarna putih, kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal

Η επικεφαλής της Γεωλογικής Υπηρεσίας της κυβέρνησης, Λάνα Σάρια, δήλωσε ότι η έκρηξη νωρίς το πρωί συνοδεύτηκε από έναν «βροντερό ήχο» και μια πυκνή στήλη καπνού που έφτασε περίπου 10 χιλιόμετρα από την κορυφή του Ντούκονο, στην επαρχία Βόρειου Μαλούκου.

«Η κατεύθυνση της διασποράς της τέφρας είναι προς τα βόρεια, επομένως οι κατοικημένες περιοχές και η πόλη Τομπέλο πρέπει να είναι σε επιφυλακή για… πτώση ηφαιστειακής τέφρας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. Πρόσθεσε ότι ο καπνός μπορεί να είναι επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία και ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στις μεταφορές.

Η Ινδονησία, ένα μεγάλο αρχιπελαγικό κράτος, αντιμετωπίζει συχνή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα λόγω της θέσης της στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου συγκρούονται τεκτονικές πλάκες.

Το ηφαίστειο Ντούκονο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τρίτο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού στο τετραβάθμιο σύστημα της Ινδονησίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ και ΕΡΤ