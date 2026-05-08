Η Μέση Ανατολή βρίσκεται για άλλη μια φορά στο χείλος της ολοκληρωτικής ανάφλεξης. Παρά την επίσημη εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ιράν ενεπλάκησαν την Πέμπτη σε μια σοβαρή στρατιωτική αντιπαράθεση στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

⚡️BREAKING Heavy air defense activity around Tehran US official has confirmed airstrikes on Qeshm Island and Bandar Abbas but says the US is not restarting the war pic.twitter.com/IWZEpzfRRl — Iran Observer (@IranObserver0) May 7, 2026

Ενώ η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για απροκάλυπτη παραβίαση των συμφωνηθέντων, ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, δηλώνοντας πως η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ, παρά το γεγονός ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «εξολόθρευσαν» τους επιτιθέμενους.

Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά δέχθηκαν, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, «απρόκλητη επίθεση» από ιρανικά drones, πυραύλους και ταχύπλοα σκάφη. Η απάντηση της CENTCOM ήταν άμεση, στοχοποιώντας ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κέντρα διοίκησης και βάσεις εκτόξευσης.

🚨 JUST IN: President Trump confirms Iran tried to attack THREE U.S. Naval vessels in the Strait of Hormuz Thank God — our destroyers took zero damage. Trump revealed the U.S. responded decisively, sending Iran’s attack boats straight to the bottom of the sea. Iran is now… pic.twitter.com/s5QbF5BhNd — The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) May 7, 2026

«Έπαιξαν μαζί μας σήμερα. Τους εξολοθρεύσαμε. Το θεωρώ κάτι ασήμαντο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, σπεύδοντας να προσθέσει μέσω της πλατφόρμας του (Truth Social) ότι τα αμερικανικά πλοία δεν υπέστησαν την παραμικρή ζημιά.

Αλληλοκατηγορίες και κλειστά Στενά

Από την πλευρά της, η ιρανική στρατιωτική διοίκηση παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι έπληξαν ιρανικό πετρελαιοφόρο και πολιτικές περιοχές στη νήσο Κεσμ, υποστηρίζοντας ότι οι ιρανικές δυνάμεις ανταπέδωσαν προκαλώντας «μεγάλες ζημιές» στα αμερικανικά πολεμικά.

🚨 JUST IN : Iran’s Khatam al-Anbiyaa HQ: “US violated ceasefire by attacking Iranian oil tanker & launching airstrikes on civilian areas in Bandar Abbas, Sirik & Qeshm with regional allies.”

Iran retaliated, damaging US vessels east of Hormuz & south of Chabahar. pic.twitter.com/OT57WoYijv — Daily Current Report (@DailyCReports) May 8, 2026

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής, η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέλαβε δράση, για να αναχαιτιστούν drones και πύραυλοι που εξαπολύθηκαν από το Ιράν, ανέφερε μέσω X το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAM, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας.

تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران وتؤكد وزارة الدفاع أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة. UAE Air Defences system… pic.twitter.com/zXBJJUad1T — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) May 8, 2026

Η ένταση αυτή έχει «παγώσει» τη διεθνή ναυτιλία. Σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, περίπου 1.500 πλοία και 20.000 ναυτικοί παραμένουν παγιδευμένοι στον Κόλπο, καθώς το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει το πέρασμα από τις 28 Φεβρουαρίου, στραγγαλίζοντας την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Το «παιχνίδι» της διαπραγμάτευσης και το πετρέλαιο

Παρά τους βομβαρδισμούς, ο Τραμπ επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται μέσω Πακιστάν, το οποίο εκτελεί χρέη μεσολαβητή. «Πιστεύω ότι θέλουν μια συμφωνία περισσότερο από ό,τι εγώ», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος, θέτοντας ως απαράβατο όρο τη δέσμευση της Τεχεράνης ότι δε θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Ωστόσο, η νευρικότητα των αγορών είναι έκδηλη. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε και πάλι το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, αντανακλώντας τον φόβο για μια νέα παρατεταμένη διαταραχή στον εφοδιασμό.

Ενεργειακή ασφυξία στην Ασία: Σε αναζήτηση κοινής γραμμής οι ASEAN

Η νέα κλιμάκωση δεν πλήττει μόνο τις μεγάλες δυνάμεις, αλλά προκαλεί τριγμούς σε οικονομίες που εξαρτώνται άμεσα από τις εισαγωγές ενέργειας. Οι υπουργοί Οικονομίας των χωρών της ASEAN (Ένωση Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας) συναντήθηκαν εκτάκτως στο Σεμπού των Φιλιππίνων, αναζητώντας απεγνωσμένα «συγκεκριμένα μέτρα» για τη διασφάλιση της ενεργειακής και επισιτιστικής ασφάλειας 700 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Παρά τη συνδυασμένη οικονομική ισχύ των 3,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τεράστια πρόκληση συντονισμού. Οι προτάσεις για διαφοροποίηση των προμηθευτών και η δημιουργία πρωτοκόλλων επικοινωνίας σε περιόδους κρίσης παραμένουν σε θεωρητικό επίπεδο, καθώς λείπουν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή τους. Οι Φιλιππίνες, από τις πρώτες χώρες που κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην ενέργεια, πιέζουν για μια εθελοντική συμφωνία «διαμοιρασμού πετρελαίου» μεταξύ των μελών της ASEAN.

Ωστόσο, η αργή ενοποίηση των 11 κρατών-μελών και η απουσία μιας κεντρικής αρχής, που θα επιβάλλει τις συμφωνίες, καθιστούν την περιοχή εξαιρετικά ευάλωτη. Οι ηγέτες της Νοτιοανατολικής Ασίας αναμένεται να απευθύνουν σήμερα δραματική έκκληση για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, από το οποίο διέρχονταν καθημερινά 130 πλοία και το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου πριν από τη σύρραξη.

Μέτωπο και στον Λίβανο

Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον επιχειρεί να ανοίξει έναν δίαυλο επικοινωνίας και στο άλλο μεγάλο μέτωπο, προγραμματίζοντας συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, για τα μέσα Μαΐου. Παρόλα αυτά, η κατάσταση στο πεδίο παραμένει αιματηρή, με ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο να προκαλούν τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων, ενώ η Χεζμπολά συνεχίζει τις επιθέσεις της κατά ισραηλινών στόχων.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, καθώς η επόμενη εβδομάδα θεωρείται κρίσιμη, με την προγραμματισμένη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα να αναμένεται να καθορίσει τις επόμενες γεωπολιτικές ισορροπίες.