Τη δικογραφία για την δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ είχε στο θωρακισμένο τζιπ του ο Γιώργος Μοσχούρης, γνωστός κι ως «Θαμνάκιας», την ημερά που τον δολοφόνησαν.

Πρόκειται για ένα εύρημα που είχαν εντοπίσει οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών στο θωρακισμένο αυτοκίνητο του Γιώργου Μοσχούρη, αμέσως μετά τη δολοφονία του στο Χαλάνδρι, στις 24 Απριλίου του 2025. Ήταν η δικογραφία που είχε σχηματιστεί από αστυνομικούς για την υπόθεση δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, που μέχρι σήμερα παραμένει ανεξιχνίαστη. Το αντίγραφο της δικογραφίας βρισκόταν σε πλαϊνή θήκη της πόρτας του οδηγού και άγνωστο παραμένει μέχρι και σήμερα πως κατάφερε να φτάσει στα χέρια του.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση στους αστυνομικούς είναι το γεγονός ότι πρόσβαση σε δικογραφία έχουν μόνο οι κατηγορούμενοι και το θύμα ο Γιώργος Μοσχούρης, δε συμπεριλαμβάνονταν με κανένα τρόπο, στην τότε δικογραφία για την υπόθεση Καραϊβάζ.

Παράλληλα, οι 4 σκληροί κακοποιοί που κατηγορούνται ότι εκτέλεσαν τον Γιώργο Μοσχούρη στο Χαλάνδρι με την βοήθεια 2 ακόμη εισαγόμενων πιστολέρο την προσεχή Τρίτη απολογούνται ενώπιον ανακριτή.

Από την έρευνα του ανθρωποκτονιών οι δράστες φέρονται να προετοίμαζαν συμβόλαιο θανάτου σε βάρος έγκλειστου, υψηλόβαθμου στελέχους της Greek Mafia, καθώς φέρονται να περίμεναν πότε θα πάρει άδεια από τις φυλακές για να προχωρήσουν στο ένοπλο χτύπημα.

Ο ρόλος των συλληφθέντων στη δολοφονία του «Θαμνάκια»

Από τους τρεις συλληφθέντες, οι δύο είχαν εμπλοκή στη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη. Ο ένας από τους δύο μετέφερε τους φυσικούς αυτουργούς της ανθρωποκτονίας στο προκαθορισμένο «σημείο έναρξης». Δηλαδή, εκεί που ήταν σταθμευμένα τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στο έγκλημα.

Έτερος συλληφθείς είχε επιχειρησιακό ρόλο καθοδήγησης στην ανθρωποκτονία. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ήταν αυτός που καθοδηγούσε τους φυσικούς αυτουργούς, ευρισκόμενος μαζί τους, κατά την προετοιμασία, την τέλεση της πράξης και διαφυγή τους.

Οι υπόλοιπες υποθέσεις που εμπλέκονται

Πέρα από τη δολοφονία του «Θαμνάκια» οι τρεις συλληφθέντες εμπλέκονται σε τουλάχιστον τρεις ακόμα υποθέσεις. Το διάστημα από 23 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου 2024, δύο από τους τρεις παρακολουθούσαν συστηματικά και οργανωμένα τις κινήσεις ημεδαπής. Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησαν τεχνικά μέσα, με δυνατότητα οπτικοακουστικής καταγραφής, προκειμένου να εντοπιστεί έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 16 Αυγούστου 2024, δύο από τους συλληφθέντες τοποθέτησαν και ενεργοποίησαν Αυτοσχέδιο Εκρηκτικό Μηχανισμό σε εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων που εδρεύει σε περιοχή της Νέας Ερυθραίας.

Η τρίτη υπόθεση που εμπλέκονται αφορά την κλοπή οχήματος από το Νέο Ηράκλειο Αττικής.