Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες είναι οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρι. Συνολικά είναι αντιμέτωποι με εννέα κακουργήματα και έξι πλημμελήματα.

Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή προς τον οποίο η εισαγγελία έδωσε σύμφωνη γνώμη για την έκδοση εντάλματος σύλληψης -εφόσον το κρίνει ο δικαστικός λειτουργός απαραίτητο- για εμπλεκόμενο στην δολοφονία που είναι έγκλειστος για άλλη υπόθεση.

Ο Μοσχούρης, που σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές είχε σημαίνοντα ρόλο στην λεγόμενη Greek mafia, έπεσε νεκρός μετά από καταιγισμό πυρών από καλάσνικοφ που είχε δεχθεί σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου, καθώς έβγαινε από ιατρικό κέντρο στην περιοχή.

Οι κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος που αντιμετωπίζουν αφορούν:

Ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία

άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία

συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

-κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών από την οποία μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για ανθρώπους κατά συναυτουργία

έκρηξη από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και ξένα πράγματα κατά συναυτουργία

παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικης επικοινωνίας κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση

διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πολεμικό τυφέκιο

εμπρησμό από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και ξένα πράγματα κατά συναυτουργία και

διακίνηση ναρκωτικών

Διώκονται επίσης για πλημμεληματικού βαθμού κατηγορίες σχετικές με