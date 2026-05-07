Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη της Greek Mafia έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ. Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI πέρασαν χειροπέδες σε τρία άτομα, ενώ έγιναν έρευνες σε σπίτια και χώρους που θεωρούνται «κρησφύγετα» της οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία, έκρηξη, εμπρησμό, παραβίαση απορρήτου επικοινωνίας, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απειλή, κλοπή, εκρηκτικά, καθώς και για παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι τρεις τους, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2024, εντάχθηκαν σε δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη ανθρωποκτονιών, την πρόκληση εκρήξεων, την παρακολούθηση επικείμενων στόχων επιθέσεων, καθώς και τη διακεκριμένη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Οι ρόλοι στη δολοφονία του «Θαμνάκια»

Από τους τρεις συλληφθέντες, οι δύο είχαν εμπλοκή στη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη. Ο ένας από τους δύο μετέφερε τους φυσικούς αυτουργούς της ανθρωποκτονίας στο προκαθορισμένο «σημείο έναρξης». Δηλαδή, εκεί που ήταν σταθμευμένα τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στο έγκλημα.

Έτερος συλληφθείς είχε επιχειρησιακό ρόλο καθοδήγησης στην ανθρωποκτονία. Συμφωνα με την ΕΛΑΣ ήταν αυτός που καθοδηγούσε τους φυσικούς αυτουργούς, ευρισκόμενος μαζί τους, κατά την προετοιμασία, την τέλεση της πράξης και διαφυγή τους.

Οι υπόλοιπες υποθέσεις που εμπλέκονται

Πέρα από τη δολοφονία του «Θαμνάκια» οι τρεις συλληφθέντες εμπλέκονται σε τουλάχιστον τρεις ακόμα υποθέσεις. Το διάστημα από 23 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου 2024, δύο από τους τρεις παρακολουθούσαν συστηματικά και οργανωμένα τις κινήσεις ημεδαπής.Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησαν τεχνικά μέσα, με δυνατότητα οπτικοακουστικής καταγραφής, προκειμένου να εντοπιστεί έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 16 Αυγούστου 2024, δύο από τους συλληφθέντες τοποθέτησαν και ενεργοποίησαν Αυτοσχέδιο Εκρηκτικό Μηχανισμό σε εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων που εδρεύει σε περιοχή της Νέας Ερυθραίας.

Η τρίτη υπόθεση που εμπλέκονται αφορά την κλοπή οχήματος από το Νέο Ηράκλειο Αττικής.

Τι βρέθηκε στα κρησφύγετά τους

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: