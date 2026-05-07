Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη καταγράφουν οι Αρχές, καθώς στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ομάδα που φέρεται να συμμετείχε στη μαφιόζικη εκτέλεση στο Χαλάνδρι.

Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI πέρασαν χειροπέδες σε τρία άτομα, ενώ πραγματοποιήθηκαν και προσαγωγές υπόπτων. Παράλληλα, έγιναν έρευνες σε σπίτια και χώρους που θεωρούνται «κρησφύγετα» της οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που συνδέεται με συμβόλαια θανάτου της Greek Mafia. Οι Αρχές αναζητούν ακόμη 2 άτομα που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Η έρευνα των στελεχών της ΔΑΟΕ αποκάλυψε εμπλοκή των κατηγορούμενων όχι μόνο στη δολοφονία του 52χρονου στο Χαλάνδρι τον Απρίλιο του 2025, αλλά και σε έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2024, καθώς και σε υπόθεση παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, που βρίσκεται ήδη έγκλειστο στις φυλακές.

Οι δράστες, σύμφωνα πληροφορίες, προετοίμαζαν νέο συμβόλαιο θανάτου σε βάρος κρατούμενου, καθώς περίμεναν πότε θα πάρει άδεια από τις φυλακές, για να τον δολοφονήσουν. Μάλιστα, παρακολουθούσαν με κάμερες και GPS τη δικηγόρο του βαρυποινίτη, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, προκειμένου να τον εκτελέσουν, όταν θα έπαιρνε άδεια από τις φυλακές

Το χρονικό της δολοφονίας Μοσχούρη

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ο Γιώργος Μοσχούρης θεωρούνταν ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της Greek Mafia. Εκτελέστηκε έξω από ιδιωτικό ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρι. Δύο δράστες, που του είχαν στήσει καρτέρι, τον πλησίασαν και άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ, μέρα μεσημέρι, μπροστά στα έντρομα μάτια διερχόμενων πολιτών. Στη συνέχεια εξαφανίστηκαν από το σημείο.