Παράνομος κρίθηκε ο παγκόσμιος δασμός 10% του Ντόναλντ Τραμπ από αμερικανικό δικαστήριο, επιφέροντας νέο πλήγμα στην κεντρική οικονομική ατζέντα του αμερικανού προέδρου.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ αποφάσισε την Πέμπτη ότι οι δασμοί 10%, που επιβλήθηκαν βάσει του Άρθρου 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974, ήταν «μη εξουσιοδοτημένοι από το νόμο».

Το δικαστήριο δεν προχώρησε σε γενικευμένη αναστολή των δασμών, αλλά μόνο για τις δύο εταιρείες που άσκησαν την αγωγή.

Η απόφαση αποτελεί το τελευταίο νομικό πλήγμα για την εμπορική πολιτική του Τραμπ, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ νωρίτερα φέτος αποφάσισε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί να επιβάλλει δασμούς χρησιμοποιώντας έκτακτες οικονομικές εξουσίες.

Το σκεπτικό της απόφασης

Το Άρθρο 122 επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς έως και 15% για 150 ημέρες για την αντιμετώπιση «μεγάλων και σοβαρών ελλειμμάτων στο ισοζύγιο πληρωμών». Οι δικαστές του CIT στη Νέα Υόρκη κατέληξαν στην απόφασή τους σταθμίζοντας τι εννοούσε το Κογκρέσο με τον όρο «ελλείμματα ισοζυγίου πληρωμών» όταν συνέταξαν τη νομοθεσία το 1974.

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούσαν τις επιχειρήσεις υποστήριξαν ότι ένα έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο και μια σοβαρή κρίση ισοζυγίου πληρωμών δεν είναι το ίδιο πράγμα.

Δικαίωση για τις μικρές επιχειρήσεις

Οι ιδρυτές μιας από τις εταιρείες χαιρέτισαν την απόφαση ως «μια σημαντική νίκη για τις μικρές επιχειρήσεις όπως η δική μας, που εξαρτώνται από μια δίκαιη και προβλέψιμη εμπορική πολιτική». Πρόσθεσαν, επίσης, ότι «η σημερινή απόφαση βοηθά να διασφαλιστεί ότι επιχειρήσεις όπως η δική μας δεν επιβαρύνονται άδικα από παράνομους εμπορικούς περιορισμούς».

Ο Νταν Άντονι, εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας εκστρατείας We Pay the Tariffs, δήλωσε ότι η απόφαση ήταν «πιο θετικά νέα για τις μικρές επιχειρήσεις που έχουν συντριβεί από αυτούς τους παράνομους φόρους».

Επιμένει ο Λευκός Οίκος

Ο Τραμπ επέβαλε τον νέο βασικό δασμό 10% με άμεση ισχύ μετά την άρση των δασμών του για την «ημέρα της απελευθέρωσης».

Ο εμπορικός του εκπρόσωπος, Τζέιμισον Γκριρ, έχει ξεκινήσει αρκετές έρευνες χρησιμοποιώντας τις εξουσίες που προβλέπονται στο Άρθρο 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν στην Ουάσινγκτον να επιβάλει νέους δασμούς σε αγαθά από σχεδόν όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Ο Γκριρ αναμένεται να ολοκληρώσει αυτές τις έρευνες και να δώσει στον πρόεδρο επιλογές για την επιβολή δασμών στους εμπορικούς εταίρους στα τέλη Ιουλίου, όταν πρόκειται να λήξει ο βασικός δασμός 10% που μόλις κρίθηκε παράνομος.

Πηγή ΟΤ