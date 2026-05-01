Σε μία νέα μεγάλη κρίση εξελίσσονται οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει δραματικά τους δασμούς στις εισαγωγές ευρωπαϊκών οχημάτων. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση των Βρυξελλών, με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, να χαρακτηρίζει την αμερικανική πλευρά ως «αναξιόπιστο εμπορικό εταίρο». «Αυτή η τελευταία κίνηση καταδεικνύει πόσο αναξιόπιστη είναι η αμερικανική πλευρά», δήλωσε ενδεικτικά.

Παράλληλα, ο ίδιος επεσήμανε ότι «δεν είναι αυτός τρόπος αντιμετώπισης στενών εταίρων», ενώ υπογράμμισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει άλλη επιλογή από το να απαντήσει «με τη μέγιστη σαφήνεια και σταθερότητα, αξιοποιώντας τη δύναμη της θέσης της».

Υπενθυμίζεται πως ο αμερικανός πρόεδρος στην ανακοίνωσή του για την αύξηση των δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται από την ΕΕ, κατηγόρησε την ευρωπαϊκή πλευρά, ότι δεν τηρεί τη μεταξύ τους εμπορική συμφωνία. Από την πλευρά του, ο Λάνγκε χαρακτήρισε τη στάση του Τραμπ «απαράδεκτη», τονίζοντας ότι η Ένωση εφαρμόζει κανονικά τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί πέρυσι στη Σκωτία. Η συμφωνία αυτή προέβλεπε δασμό εισαγωγής 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, συμβάλλοντας στην αποτροπή μιας ευρύτερης εμπορικής σύγκρουσης.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τη συμφωνία, αναφέροντας ως παράδειγμα περισσότερα από 400 προϊόντα που περιέχουν χάλυβα και αλουμίνιο, τα οποία πλέον υπόκεινται σε μέσο δασμολογικό συντελεστή 26%.

«Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ»

Εκπρόσωπος της Κομισιόν, ανέφερε με τη σειρά του σε δημοσιογράφους ότι η ΕΕ τηρεί τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνονται στην Κοινή Δήλωση σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική, ενημερώνοντας πλήρως την αμερικανική κυβέρνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Οπως τόνισε ο εκπρόσωπος «διατηρούμε στενή επαφή με τους ομολόγους μας, μεταξύ άλλων και καθώς επιδιώκουμε να αποσαφηνίσουμε τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ. Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι σε μια προβλέψιμη και αμοιβαία επωφελή διατλαντική σχέση. Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ λάβουν μέτρα που δεν συνάδουν με την Κοινή Δήλωση, θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ».

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι οι ανακοινώσεις αυτές του αμερικανού προέδρου έρχονται, εν μέσω ενός νέου κύκλου εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης αμερικανικών στρατευμάτων από ευρωπαϊκές χώρες-κλειδιά, όπως είναι η Ισπανία και η Ιταλία, ενώ στο στόχαστρό του βρίσκεται και η Γερμανία.

«Τεράστιο κόστος»

Για «τεράστιο κόστος» και συνέπειες και για τους καταναλωτές – και στις ΗΠΑ – προειδοποίησε η πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA) Χίλντεγκαρντ Μιούλερ, αναφερόμενη στους νέους δασμούς. Η Μιούλερ κάλεσε επίσης, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσουν άμεσα συνομιλίες και να τιμήσουν την υπάρχουσα εμπορική συμφωνία τους.

«Το κόστος των επιπλέον δασμών θα είναι τεράστιο τόσο για τη γερμανική όσο και για την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία σε μια ήδη επιβαρυμένη εποχή και θα επηρεάσει πιθανότατα και τους καταναλωτές στις ΗΠΑ», δήλωσε η πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προηγούμενη συμφωνία που αφορούσε δασμούς 15% «πάγωσε» μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που αμφισβητούσε τη νομιμότητα των δασμών που επέβαλε η Ουάσιγκτον το 2025, αλλά και τις απειλές του προέδρου Τραμπ για τη Γροιλανδία. «Η υπάρχουσα εμπορική συμφωνία πρέπει να τιμηθεί και από τις δύο πλευρές. Καλούμε επειγόντως ΕΕ και ΗΠΑ να ξεκινήσουν τις συνομιλίες», τόνισε η Χίλντεγκαρντ Μιούλερ. Η ίδια σχολίασε δε, ότι οι ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου συνιστούν «νέα και σοβαρή επιβάρυνση για τις διατλαντικές σχέσεις».

Η γερμανική κυβέρνηση από την πλευρά της έχει για την ώρα αρνηθεί να σχολιάσει την εξέλιξη.

Η ανακοίνωση Τραμπ για την αύξηση των δασμών

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέα αύξηση δασμών για την ΕΕ στο 25% για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά. Σύμφωνα με την ανάρτηση του αμερικανού προέδρου στο Truth Social, η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν τηρεί τη συμφωνία για το εμπόριο».

«Με χαρά ανακοινώνω ότι, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τη συμφωνία μας για το εμπόριο, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%. Είναι απολύτως σαφές και συμφωνημένο ότι, εάν τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά κατασκευάζονται σε εργοστάσια των ΗΠΑ, ΔΕΝ θα επιβάλλεται δασμός. Πολλά εργοστάσια αυτοκινήτων και φορτηγών βρίσκονται επί του παρόντος υπό κατασκευή, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ΡΕΚΟΡ στην ιστορία της κατασκευής αυτοκινήτων και φορτηγών.

Αυτά τα εργοστάσια, στα οποία θα απασχολούνται Αμερικανοί εργαζόμενοι, θα ανοίξουν σύντομα — Ποτέ δεν έχει συμβεί κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Αμερική! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ», έγραψε χαρακτηριστικά ο αμερικανός πρόεδρος.