Η οικογένεια και οι φίλοι του Νικήτα, που έπεσε νεκρός από τον πατέρα του φίλου του στην Κρήτη, θα πουν σήμερα το τελευταίο αντίο στον 21χρονο. Η κηδεία θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, στον Χώνο Μυλοποτάμου.

Η αδερφή του σπαράζει για τον χαμό του και καλεί τον κόσμο να τον αποχαιρετίσει σήμερα. «Σου διάλεξα το πιο όμορφο άσπρο κοστούμι άντρα μου, θα σε ντύσουμε γαμπρό», γράφει στο Facebook. «Φορέστε όλοι τα καλά σας, αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα… αλλά ούτε μια σφαίρα» είναι το μήνυμα που στέλνει. Στην ίδια ανάρτηση αφιερώνει στον Νικήτα και δύο μαντινάδες.

Η εκτέλεση την ημέρα των γενεθλίων

Ο 21χρονος Νικήτας έχασε τη ζωή του ανήμερα των γενεθλίων του, στις 5 Μαΐου. Η δικογραφία για το έγκλημα που συγκλονίζει την Κρήτη περιγράφει τη σκηνή του φόνου: μια εσκεμμένη πρόσκρουση, έξι πυροβολισμοί σε λιγότερο από ένα λεπτό και ένας δράστης που συνέχισε να χτυπά το θύμα του ακόμα και όταν εκείνο είχε καταρρεύσει αιμόφυρτο στην άσφαλτο.

Η δικογραφία

Το patris.gr παραθέτει κομμάτι της δικογραφία: στις 5/5/2026 και ώρα 18.42 ο 54χρονος, οδηγώντας το όχημα που ανήκει στην σύζυγό του και με συνεπιβάτιδα την ίδια, κινήθηκε επί της Λ. Παπανδρέου με κατεύθυνση το Ηράκλειο και πραγματοποίησε εσκεμμένη πρόσκρουση με το αντίθετα κινούμενο όχημα, ιδιοκτησίας της μητέρας του 21χρονου, το οποίο οδηγούσε ο Νικήτας.

Αφού οι ανωτέρω οδηγοί εξήλθαν την 18.43. από τα οχήματα τους, ο 21χρονος επιχειρεί λάκτισμα κατά του 54χρονου, ενώ ο τελευταίος έβαλε με περίστροφο έξι φορές κατά του 21χρονου, ο οποίος κατάπεσε επί του οδοστρώματος. Αν και η επακόλουθη εξέλιξη του επεισοδίου δεν αποτυπώνεται πλήρως στο πεδίο λήψης εικόνας λόγω εμποδίου, γίνεται ωστόσο αντιληπτό από την κίνηση του σώματος του 54χρονου ότι αυτός καταφέρει λακτίσματα στον 21χρονο ενώ βρίσκεται στο οδόστρωμα. Την 18.43.31 μμ το όχημα του 54χρονου με οδηγό τον ίδιο και τη σύζυγό του κατευθύνεται ανατολικά προς το Ηράκλειο και εξέρχεται από το πεδίο λήψης…

Σύμφωνα με αναφορά αυτόπτη μάρτυρα ο 54χρονος, μετά την πραγματοποίηση των βολών κατάφερε με τα κάτω άκρα του δυο χτυπήματα στον 21χρονο, ο οποίος είχε θέση επί του οδοστρώματος».

Οι κατηγορίες

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης κατηγορείται μεταξύ άλλων για:

Ανθρωποκτονία με πρόθεση

Διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας

Οπλοχρησία

Η σύζυγος κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, δίωξη επίσης κακουργηματικού χαρακτήρα.

Οι δυο τους ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα.