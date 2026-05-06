Η δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα της Κρήτης έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και σε ολόκληρη τη χώρα, βυθίζοντας μια ακόμη οικογένεια στο πένθος.

Λίγες ώρες μετά το αιματηρό περιστατικό της Τρίτης, η αδελφή του θύματος, Μαρία, μίλησε στο patris.gr, εμφανώς συντετριμμένη και οργισμένη.

Αναφερόμενη στο κλίμα που είχε προηγηθεί της τραγωδίας, υποστήριξε ότι η οικογένεια βρισκόταν για χρόνια αντιμέτωπη με πιέσεις και απειλές. «Τώρα θα πάρουμε τη δικαιοσύνη στα χέρια μας», δήλωσε, μεταφέροντας τη βαριά συναισθηματική φόρτιση μετά την απώλεια του 21χρονου.

Σύμφωνα με την ίδια, ο 54χρονος δράστης είχε ενοχλήσει κατ’ επανάληψη τον 21χρονο, ενώ, όπως καταγγέλλει, είχαν απευθυνθεί και στις Αρχές χωρίς να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση.

Ιδιαίτερα επικριτική ήταν και για τη στάση της Αστυνομίας, σημειώνοντας πως περιορίστηκε σε συστάσεις, παρά τη συνέχιση των απειλών. «Οι μηνύσεις τελείωσαν, δεν αποσκοπούν πουθενά», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια περιέγραψε με σκληρά λόγια τη βιαιότητα της επίθεσης, επιβεβαιώνοντας, τις συνθήκες του εγκλήματος: «Αφού τον σκότωσε, κλωτσούσε με μανία το άψυχο σώμα του».

«Μου διάλυσε το σπίτι, με κατάστρεψε»

Από την πλευρά του, ο 54χρονος αποδίδει ευθύνες στο θύμα. Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε προανακριτικά, ο 21χρονος τον χλεύαζε και του έκανε χειρονομίες, κάτι που –κατά τον ίδιο– είχε συμβεί και στο παρελθόν. Μετά τη σύγκρουση των δύο οχημάτων, υποστήριξε ότι ο νεαρός κατέβηκε από το αυτοκίνητο και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του, φτάνοντας στο σημείο να τον κλωτσήσει.

«Μου διάλυσε το σπίτι, με κατάστρεψε. Μετά το νεκροταφείο, συναντηθήκαμε με τον 21χρονο στον δρόμο. Εγώ πήγαινα προς Ηράκλειο και αυτός προς την Αμμουδάρα. Όπως είχε κάνει και στο παρελθόν, ο 21χρονος με χλεύασε και μου έκανε χειρονομίες. Εγώ θόλωσα και συγκρούστηκαν τα αυτοκίνητα μας. Κατέβηκα από το αμάξι, κατέβηκε και αυτός. Ήρθε προς το μέρος μου και άρχισε να με κλωτσάει. Τότε έβγαλα το όπλο και τον πυροβόλησα», φέρεται να κατέθεσε.

Όπως είπε στους αστυνομικούς, πυροβόλησε χωρίς να γνωρίζει πόσες φορές, ενώ υποστήριξε πως η σύζυγός του προσπαθούσε μάταια να τον σταματήσει: «Η γυναίκα μου φώναξε και σκλήριζε και προσπαθούσε να με σταματήσει. Εεκείνη τη στιγμή κανένας δεν μπορούσε να καταφέρει να με σταματήσει».

Μαρτυρίες αυτόπτων αναφέρουν ότι ο 54χρονος κλώτσησε με δύναμη δύο φορές τον 21χρονο ενώ βρισκόταν ήδη νεκρός στο οδόστρωμα. «Δεν το θυμάμαι αυτό», φέρεται να απάντησε.

Τον σκότωσε τη μέρα των γενεθλίων του

Ανατριχίλα προκαλεί και το γεγονός ότι ο Νικήτας έχασε τη ζωή του ανήμερα των γενεθλίων του. Ο 21χρονος, που εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ, είχε ρεπό εκείνη την ημέρα και επέστρεφε από συγγενικό σπίτι, όπου είχε πάει για κούρεμα, πιθανότατα σχεδιάζοντας να δει φίλους και συγγενείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr και τη δικογραφία της αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2026, όταν ο 54χρονος, οδηγώντας όχημα ιδιοκτησίας της συζύγου του, συγκρούστηκε εσκεμμένα με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 21χρονος. Όπως καταγράφεται, μετά την έξοδο των δύο οδηγών από τα οχήματα, ο 21χρονος φέρεται να επιχείρησε να τον κλωτσήσει, με τον 54χρονο να πυροβολεί έξι φορές εναντίον του, πριν αποχωρήσει από το σημείο.